"Żona dla Polaka" w TV. Kiedy i gdzie oglądać? Inna godzina emisji niż "Rolnik szuka żony"

O co chodzi w programie "Żona dla Polaka"?

„Żona dla Polaka” to show, którego akcja rozgrywa się w Chicago – jednym z największych ośrodków polonijnych na świecie. Głównymi bohaterami są czterej kawalerowie polskiego pochodzenia: Mariusz, Mateusz, Sebastian i Łukasz. Wszyscy na co dzień mieszkają w USA, jednak marzą o znalezieniu żony z Polski. Ich zdaniem to właśnie Polki najlepiej łączą tradycyjne wartości rodzinne z nowoczesnym podejściem do życia.

Aby pomóc im w realizacji tych marzeń, organizatorzy programu zaprosili do USA kilkanaście kandydatek wyłonionych w drodze castingu. Każda z nich pragnie nie tylko nawiązać bliższą relację z jednym z kawalerów, ale również przekonać się, jak wygląda życie w amerykańskiej Polonii. Narratorem programu jest aktor Kacper Kuszewski, który wprowadza widzów w klimat każdego odcinka, dodając komentarze pełne humoru i refleksji.

Kiedy oglądać "Żonę dla Polaka"?

„Żona dla Polaka” emitowana jest w każdą niedzielę o godzinie 20:20 na antenie TVP1. Dla tych, którzy przegapili premierowe odcinki, wszystkie epizody dostępne są również na platformie TVP VOD. W pierwszym odcinku „Żony dla Polaka”, którego emisja już w niedzielę, 5 stycznia, bohaterowie odbiorą duże przesyłki zawierające listy, wideo-wizytówki i… prezenty od kobiet, które zdecydowały się poszukać miłości w programie. Czasami osoba trzecia widzi więcej, dlatego mężczyźni poproszą najbliższych o pomoc w dokonaniu odpowiedniego wyboru. W tym samym odcinku show TVP do światowej stolicy Polonii zawitają już kandydatki Mariusza oraz Mateusza. Na niektóre z nich czekają pierwsze randki…

