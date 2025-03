Żona Gene'a Hackmana miała hantawirusa! Jak można się tym zarazić? Co to jest hantawirus?

Już wszystko jasne. To na to naprawdę zmarł Gene Hackman! Jego żona miała hantawirusa

Zona Gene'a Hackmana miała hantawirusa. To on miał wywołać chorobę oddechową

Gene Hackman i Betsy Arakawa nie żyją - ta wiadomość podana w przedostatni dzień lutego wstrząsnęła światem. Jak się okazało, ciała zmarłych leżały w posiadłośći pary od jakiegoś czasu. Wszczęte zostało śledztwo. Od razu pojawiło się wiele mniej lub bardziej prawdopodobnych teorii na temat przyczyn śmierci aktoraa i pianistki. Ostatecznie władze stanu Nowy Meksyk zwołały specjalną konferencję, na której ujawniono, dlaczego Gene Hackman i Betsy Arakawa nie żyją. Aktor zmarł z powodu choroby serca, do której przyczyniła się choroba Alzheimera, na którą cierpiał słynny artysta. Większe emocje towarzyszyły śmierci młodszej od Gene'a Hackmana o 31 lat małzonki. W komunikacie podano, że Betsy Arakawa chorowała na hantawirusa. Dorowadzić miał on do choroby oddechowej, a ta do śmierci. Co to jest hantawirus? W Polsce nie jest on popularny, ale występuje. Co grozi tym, którzy są zarażeni hantarirusem? Jak się go leczy?

Gene Hackman zostawił po sobie wielki majątek. Wiemy, kto odziedziczy jego miliony

Co to jest hantrawirus?

Jak czytamy w serwisie Medonet.pl, hantawirus przenoszony jest głownie przez gryzonie. Występuję na całym świecie, najczęściej w Europie i Azji. Przypadki zachorowań występują także w Polsce (zwykle od kilku do kilkudziesięciu w ciągu roku). Pierwszy przypadek odnotowano w naszym kraju w 2004 roku. Co ważne, rodzajów hantawirusa jest co najmniej kilkanaście. Niektóre mogą prowadzić do gorączki krwotocznej z zespołem nerkowym lub hantawirusowego zespołu płucnego. Hantawirusy przenoszą gryzonie, zwierzęta owadożerne i nietoperze. Zarazić się można poprzez wdychanie kurzu lub pyłu zanieczyszczonego śliną bądź odchodami gryzoni, a także przez kontakt wydalin gryzonia z uszkodzoną skórą lub błonami śluzowymi. Hantawirusa leczy się m.in. poprzez podawanie rybawiryny. Przy hantawirusowym zespole płucnym stosowana jest tlenoteriapia lub wspomaganie wentylacji płuc. Podaje się tęż leki inotropowe i hipotensyjne.

Artykuł ma na celu ułatwienie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy Czytelnikiem a jego lekarzem. Przed stosowaniem porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, szczególnie medycznej, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Gene'a Hackmana i jego żony

Autor: