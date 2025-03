Wstrząsające odkrycie w domu Gene'a Hackmana. To rzuca nowe światło na sprawę śmierci aktora i jego żony

No to mamy jasność

Wstrząsające odkrycie w domu Gene'a Hackmana. Aktor leżał martwy ponad tydzień

Śmierć znakomitego aktora Gene'a Hackmana wstrząsnęła światem. W czwartek 27 lutego znaleziono ciało Gene'a Hackmana, jego żony, Betsy Arakawy i psa w ich domu w Santa Fe. Ciało Gene Hackmana znajdowało się w pokoju, jego żona była martwa w łazience. Obok niej znaleziono leki i ciało ich psa, owczarka niemieckiego. Śledczym udało się dotrzeć do wstrząsających dowodów na to, że aktor leżał martwy przez ponad tydzień. Adan Mendoza, szeryf hrabstwa Santa Fe, stwierdził, że Gene Hackman prawdopodobnie zmarł 17 lutego. Skąd ten wniosek? Otóż to data ostatniego zarejestrowanego zdarzenia na jego rozruszniku serca, co może wskazywać na jego "ostatni dzień życia". Jednak nie jest jasne jeszcze, kiedy dokładnie zmarła żona artysty, Betsy Arakawa. Śledczy nadal próbują odpowiedzieć na pytanie, czy małżonkowie zmarli w tym samym czasie.

Gene Hackman i jego żona nie żyją. Jaka jest przyczyna ich śmierci?

Wciąż nie jest znana bezpośrednia przyczyna ich śmierci. Choć początkowo spekulowano, że być może doszło do zatrucia czadem, śledczy po przeprowadzeniu wnikliwych badań i pomiarów szybko wykluczyli tę opcję. Policja wykluczyła także tzw. rozszerzone samobójstwo, bo układ ciał Hackmana i jego żony na to nie wskazuje. Jak zaznaczył szeryf Adan Mendoza do wyjaśnienia sprawy trzeba będzie poczekać zapewne jeszcze kilka tygodni. Konieczne będzie przeprowadzenie badań toksykologicznych oraz sekcji zwłok. To one będą kluczowe dla ustalenia, co stało się z gwiazdorem Hollywood i jego żoną.

Nie ma oczywistych oznak przemocy, ale nie wykluczamy jeszcze żadnej opcji. Wszystkie możliwości są brane pod uwagę

- powiedział szeryf Mendoza.

