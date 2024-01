Żona Macieja Stuhra zaatakowana po słowach o Romie Wąsik. "Wyluzujcie"

Upojna noc Kasi Cichopek. Balowała do rana z obcym mężczyzną! Gwiazda "M jak miłość" była królową parkietu! Mamy wideo

Co z Kurzajewskim?

"Azja Express" powraca na ekrany! Padają nazwiska pierwszych uczestników! To wielkie gwiazdy!

- Wie pani redaktor, ja dzisiaj, jak do niego przyszłam, to się zapytałam, jak mam zwiększyć temperaturę na tym urządzeniu, żeby zrobiło się odrobinę cieplej. Wytłumaczył mi" — mówiła Roma Wąsik w rozmowie z Danutą Holecką w Telewizji Republika. Po jej słowach rozpoczęła się seria memów i drwin z żony Macieja Wąsika. Do żartownisiów dołączyła żona Macieja Stuhra.

- Męża nie ma, zimno jest. Na szczęście mąż nie łamał prawa, więc jest w pracy, a nie w więzieniu. A co ważniejsze ja wiem, co zrobić i gdzie szukać pomocy, kiedy jej potrzebuję - napisała w mediach społecznościowych Katarzyna Błażejewska-Stuhr. Jej żart został odebrany jako żenujący.

- "Brzydki komentarz. Zrozpaczona kobieta zasługuje na zrozumienie innej kobiety". "Paskudny komentarz, ale niczego innego się nie spodziewałam. Cały czas wrzask wspierajmy się kobiety, ale jak cierpią te, z którymi dzielą nas poglądy, np. żony niewłaściwych polityków, to dobrze im tak. Żenujące" - czytamy w komentarzach.

Katarzyna Błażejewska-Stuhr wydała oświadczenie w tej sprawie. - Ludzie — to, że coś jest pretekstem, nie oznacza drwiny. A tym kluczem przekręcałam wczoraj zawór wody do pieca, a nie pozowałam. Wyluzujcie. Jak są zapowietrzone grzejniki, to może oznaczać ubytek wody w instalacji - napisała żona Macieja Stuhra.