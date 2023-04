Żona Roberta Janowskiego boi się wyjść z domu. Oskarża policję: "Banda nieudaczników. Tchórze".

Robert Janowski i Monika Janowska mają problem, z którym od 13 lat nie może sobie poradzić nawet policja. Janowscy są stalkowani - psychofanka Roberta regularne bywa pod ich domem, wysyła im paczki, groziła nawet śmiercią żonie artysty. Ich koszmar trwa już ponad dekadę i nie wygląda na to, żeby miał się skończyć. Kobiety nie powstrzymuje nawet fakt, że trafiła już za to do więzienia. Spędziła tam 2,5 roku, potem została poddana terapii psychiatrycznej. To były jedyne miesiące, kiedy Janowscy mieli chwilę spokoju. Niestety, po wyjściu na wolność, kobieta wróciła do swoich zwyczajów i nadal uprzykrza parze życie.

Monika Janowska boi się wychodzić z domu. Oskarża policję bezczynność

Doszło do tego, że w czasie Świąt Wielkanocnych Monika Janowska bała się wyjść z domu. Siedziała w nim zamknięta, jak w klatce, obawiając się o swoje zdrowie i życie. W końcu nie wytrzymała i z tej bezsilności napisał bardzo emocjonalny post na Facebooku. Swój żal i frustracje skierowała głównie przeciwko policji, która wg niej nie jest w stanie poradzić sobie z zaistniałą sytuacją. W wypowiedzi padają bardzo ostre słowa w kierunku funkcjonariuszy, którzy wg niej nie chcą jej pomóc i którym przestępczyni śmieje się prosto w twarz.

"Mam Was dość!!! POLICJA POLSKA ! Banda nieudaczników! Czym się zajmujecie? (...) Tchórze! Tylko na to WAS stać!!!!! Pójdę siedzieć za obrazę? Proszę bardzo. Adres znacie. Siedzę zamknięta w domu od 3 dni, nigdzie się nie wybieram, więc zapraszam! Może spotkacie pod domem przy okazji Panią Janus, która przyszła mnie zabić!"

Janowscy szukają pomocy wszędzie, ale stalkerka wciąż śmieje m się w twarz

Niektórym reakcja Moniki Janowskiej może się wydawać wyolbrzymiona, ale trzeba pamiętać, że to nie są jednorazowe incydenty. Kobieta która ich prześladuje, robi to od lat. Kobieta uważa, ze żona Roberta jest jedyna przeszkoda do tego, by to ona mogła stworzyć z nim szczęśliwy związek. Nie ukrywa się ze swoją działalnością, prowokuje, chętnie pozuje pod domem Janowskich, puszcza oczka i buziaczki w stronę aparatu. Nic sobie nie robi z wezwań policji.

Sprawa była nagłośniona w programie "Państwo w państwie", jednak nie przyniosło to pozytywnych skutków dla małżeństwa Janowskich. Stąd zapewne gwałtowna reakcja Moniki i ostre słowa w kierunku wymiaru sprawiedliwości: "P...ę RODO i konwenanse! Próbowałam krokiem prawa i obudziłam się z ręką w nocniku. 12 lat udaje mi się wywinąć spod kosy. Odwalam za Was robotę, ale już mam dość! Policja Polska! Stróże! Obrońcy Człowieka! Pani Oskarżona śmieje się Wam w twarz! Mnie to już nawet nie bawi! Policja! Tylko jaka? Bo na pewno nie obywatelska!"

