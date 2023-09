Otworzyli grób Romana Kłosowskiego. Czego tam szukali?

Quiz lata 80. Lady Pank, Perfect, Maanam. Dopasuj przebój do zespołu

Syn Kłosowskich planował przenieść mamę do taty już w 2020 roku. - Niestety, koronawirus zniweczył te plany - mówił "Super Expressowi" Tomasz Kłosowski. W końcu udało mu się spełnić plan. - Mamę dochowałem do taty w grudniu. Ekshumacja odbyła się tydzień wcześniej. Potrzebna była także nowa urna, gdyż poprzednia była już lekko zmurszała. Niestety do maja musiałem czekać na napisy na płynie nagrobnej, gdyż takie mają terminy. Płyta z jej grobu z Cmentarza Górczyńskiego, gdzie była wcześniej pochowana, została przekazana zarządcy cmentarza - powiedział nam Kłosowski.

Syn Romana Kłosowskiego wybiera się także do Białej Podlaskiej, gdzie na placu Wolności 29 września zostanie odsłonięty pomnik jego ojca. Aktor mieszkał w tym mieście w dzieciństwie, w domu przy ul. Garncarskiej.

Na wspólne pochowanie czekali jeszcze Emil Karewicz i jego żona Teresa. Aktor znany ze "Stawki większej niż życie" został pochowany na Powązkach Wojskowych w Alei Zasłużonych. Zmarła w 2012 roku Teresa Karewicz spoczywa natomiast na cmentarzu w Marysinie Wawerskim. Wygląda na to, że Emil Karewicz ma już symboliczny grób z żoną

