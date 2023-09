Życie Krystyny Jandy zagrożone?! Hejter pisze, że zakopią ją pod płotem!

To, co zrobił Marcin Hakiel po występie u Wojewódzkiego, zdumiewa! Specjalna kusząca propozycja dla kobiet

Krystyna Janda to niekwestionowanie jedna z najpopularniejszych aktorek w historii polskiego kina. Przełomowym momentem w jej karierze była rola w "Człowieku z marmuru", Andrzeja Wajdy. Krystyna Janda oprócz gry w filmach oraz na deskach teatru nie stroni także od polityki. Bardzo często zabiera głos w ważnych sprawach, co nie każdemu się podoba. Ostatnio dostała straszną wiadomość od hejtera!

Życie Krystyny Jandy zagrożone? Grożą, że zakopią ją pod płotem

Krystyna Janda na swoim Facebooku podzieliła się zdjęciami wiadomości, które dostała od swojego prześladowcy. Treść tej wiadomości mrozi krew w żyłach. Pada groźba, że zakopią ją pod płotem! Dalej jest jeszcze gorzej.

- Powiedzcie tej krowie Jandzie, że jak jej nie pasuje partia rządząca, to niech przyjedzie do nas do Poznania, to ją na Miłostowie gdzieś pod płotem zasypiemy i nie będzie więcej śmierdzieć tym starym g**wnem - czytamy w szokującej wiadomości, którą udostępniła aktorka.

Krystyna Janda nie zabrała jednak głosu w tej sprawie, nie jest jasne zatem, czy planuje podjąć dalsze kroki w sprawie.

Zobacz poniższą galerię: Krystyna Janda: Dzieci nie chcą mnie spalić

Gwiazdozbiór Jaruzelskiej - Krystyna Janda Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.