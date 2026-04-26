26 marca królowa Elżbieta II przemówiła w Sejmie. Powiedziała po polsku piękne zdanie

Królowa brytyjska przyjechała do Polski 25 marca 1996 roku. Nasz kraj Elżbieta II opuściła 27 marca. Królowa została powitana na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego z żoną. W powitaniu uczestniczyli też członkowie rządu z premierem Włodzimierzem Cimoszewiczem na czele. Podczas swojej wizyty w Polsce, królowa Elżbieta II odznaczyła Kwaśniewskiego Wielkim Krzyżem Rycerskim Orderu Łaźni, a w zamian otrzymała od niego Order Orła Białego. Tego samego dnia monarchini, w towarzystwie księcia Edynburga, oddała hołd poległym, składając wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza, a także upamiętniła 400-lecie stołeczności Warszawy, sadząc dąb szypułkowy. W stolicy królowa zwiedziła Stare Miasto i Zamek Królewski, witana przez liczne grono mieszkańców i turystów. Wspólnie z księciem Filipem oddała również cześć ofiarom Holocaustu pod pomnikiem Mur Umschlagplatz.

26 marca 1996 r. Elżbieta II wystąpiła przed połączonymi izbami polskiego parlamentu. - Zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że stojąc tutaj, stoję w samym sercu polskiej demokracji - rozpoczęła przemówienie wygłoszone z sejmowej trybuny. - Mocno popieramy poszerzenie Unii Europejskiej i NATO, solidaryzujemy się z waszym dążeniem do przystąpienia do tych organizacji i zdecydowanie twierdzimy, że dążenie to nie może być przedmiotem weta ze strony jakiegokolwiek kraju - mówiła Elżbieta II i dodała, że "Polska potrzebuje Europy, ale także Europa potrzebuje Polski". Owacją powitali posłowie i senatorowie wypowiedziane przez królową po polsku słowa: "żeby Polska była Polską".

Były prezydent dał także królowej Elżbiecie niebywały prezent na pamiątkę jej wizyty w Polsce. Podczas wizyty w Pałacu Prezydenckim Aleksander Kwaśniewski wręczył jej karafkę żubrówki oraz zestaw srebrnych kieliszków do wódki.

- Moje wspomnienie jest krótkie, ale intensywne. Mnie w ogóle nie miało być podczas tej wizyty. Niczego się nie spodziewałam, siedziałam w swoim pokoju mając lat 14 czy 15 i odrabiałam lekcje w jeansach. Nagle zadzwonił telefon stacjonarny na biurku, komórek jeszcze wtedy nie było, ktoś z sekretariatu pewnie do mnie zadzwonił, że królowa Elżbieta życzy sobie mnie poznać, mam schodzić do Sali Kolumnowej – mówiła po latach córka naszej pary prezydenckiej. - Byłam absolutnie przerażona i to było dominujące uczucie wtedy, ale teraz jestem niezwykle wdzięczna, że taka okazja mi się przytrafiła - oceniła po latach Aleksandra Kwaśniewska.

Podczas pobytu w Warszawie królowa Elżbieta II mieszkała w Belwederze. Tam też przyjęła drugiego dnia wizyty byłego już wtedy prezydenta Lecha Wałęsę, na zaproszenie którego przyjechała do Polski. Natomiast trzeciego dnia swojej wizyty w Polsce, 27 marca 1996 roku, królowa Elżbieta II i książę Filip udali się z Warszawy do Krakowa. Tam zwiedzili Wawel, w tym Zamek Królewski i katedrę, gdzie królowa spotkała się z metropolitą krakowskim, kardynałem Franciszkiem Macharskim. Odwiedzili również podziemia Katedry, składając kwiaty na grobie gen. Władysława Sikorskiego oraz Kryptę Srebrnych Dzwonów, aby oddać hołd marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Właśnie w Krakowie w pewnej chwili monarchini zauważyła, ze nie ma przy niej męża. Jak się okazało książę Filip zgubił się, bowiem został poczęstowany śliwowicą na rynku, co wspominał w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” Aleksander Kwaśniewski. Z tego też miasta para królewska odleciała do Wielkiej Brytanii.

Galeria poniżej: Królowa Elżbieta II i prezydenci Polski

12

QUIZ. NAJNOWSZY quiz o brytyjskiej rodzinie królewskiej! Ile wiesz o Elżbiecie II, Meghan czy Kate? Pytanie 1 z 10 Ile diamentów znajduje się w koronie, która leżała na trumnie królowej? 2868 3999 1898 Następne pytanie