Łukasz Schreiber przekazał ważną wiadomość! "Muszę się pochwalić"

Łukasz Schreiber wyda swoją trzecią książkę zatytułowaną „Kobiety Republiki Rzymskiej 509-80 p.n.e.” w sierpniu.

Książka ma być "odtrutką na współczesne narracje historyczne", przedstawiając prawdziwą, wolną od ideologicznych schematów opowieść o realnym wpływie kobiet na politykę starożytnego Rzymu.

Jest to trzecia publikacja Schreibera, zamykająca jego publicystyczno-historyczną trylogię, po poradniku erystyki i filozoficzno-politycznej diagnozie współczesnego świata.

Najnowsza, trzecia już książka Łukasza Schreibera nosi tytuł „Kobiety Republiki Rzymskiej 509-80 p.n.e.” i ukaże się na rynku już w sierpniu. Pozycja zostanie wydana nakładem wydawnictwa Prześwity, które autor bez ogródek nazwał „najlepszym wydawnictwem w Polsce i na świecie”. Czego mogą spodziewać się czytelnicy? Jak zapowiada sam autor, książka ma być odtrutką na współczesne narracje historyczne.

- Będzie to prawdziwa, wolna od ideologicznych kalek opowieść o matronach, westalkach, wpływowych żonach i matkach, które realnie kształtowały politykę największego mocarstwa starożytności. Pokazuje prawdę o ich roli – bez współczesnych narzuconych schematów – napisał.

Książka zapowiada się więc jako historyczne studium pozycji kobiet w starożytnym Rzymie, skupiające się na ich realnym, politycznym i społecznym wpływie na losy imperium.

Książki Łukasza Schreibera

Dla osób śledzących wyłącznie polityczną karierę Schreibera, jego pasja pisarska może być zaskoczeniem. Nowa publikacja to jednak nie debiut, a zamknięcie swoistej publicystyczno-historycznej trylogii.

Pierwsza książka polityka, „Sztuczki i chwyty w dyskusji. Jak wygrać każdy spór?”, to praktyczny poradnik erystyki. Łukasz Schreiber, czerpiąc z klasycznych wzorców, m.in. Artura Schopenhauera, analizuje w niej techniki manipulacji i argumentacji stosowane w debatach publicznych. To pozycja mocno zakorzeniona w realiach współczesnego dyskursu politycznego i medialnego.

Druga publikacja czyli „Zagubieni w wolności” ma charakter znacznie bardziej publicystyczny i filozoficzno-polityczny. Poseł podejmuje w niej próbę diagnozy współczesnego świata, analizując wyzwania, przed jakimi staje zachodnia cywilizacja, kryzys tradycyjnych wartości oraz blaski i cienie współcześnie pojmowanej wolności.

Przejście od analizy technik debaty i współczesnej publicystyki do historii starożytnej to ciekawy krok w pisarskiej biografii polityka. Wszystko wskazuje na to, że „Kobiety Republiki Rzymskiej” będą najbardziej naukową i historyczną pozycją w jego dorobku.

W naszej galerii zobaczysz Łukasza Schreibera z żoną Weroniką:

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