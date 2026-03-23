Łukasz Schreiber pochwalił się, w czym doradza mu żona. Przytyk do Marianny Schreiber?

Łukasz Schreiber poleca internautom biografie po sugestii obecnej żony, Weroniki.

Poleca biografie Jeana Edwarda Smitha za jego wielowymiarowe portrety psychologiczne i realistyczne przedstawienie postaci.

Biografie, zwłaszcza Smitha, to lekcja historii, strategii i mechanizmów władzy, a nie tylko opis życia.

Dla wielu czytelników śledzących literackie wybory Łukasza Schreibera zaskoczeniem może być fakt, że to właśnie biografia była gatunkiem, od którego zaczął on swoją przygodę z pisaniem. W swoim poście postanowił polecić internautom ten gatunek, a przy okazji pochwalił się, że to jego żona, Weronika Schreiber, podpowiedziała mu ten wybór.

- Słuchajcie, już tyle polecam tych książek, a żona zwróciła mi uwagę: nigdy nie było jeszcze biografii. To fakt. To jest taki gatunek, do którego sam mam ogromny sentyment, zresztą pierwsza książka, którą napisałem, to była biografia. więc dzisiaj chce was zaprosić w podróż do Stanów Zjednoczonych - mówił w nagraniu.

Mimo tej osobistej więzi z gatunkiem, w dotychczasowych poleceniach biografie pojawiały się rzadko. Impulsem do zmiany stała się uwaga żony, która zauważyła ten brak. Efektem jest zaproszenie czytelników do fascynującej podróży za ocean, by przyjrzeć się losom ludzi, którzy budowali potęgę Ameryki.

Czy przy okazji zrobił przytyk w stronę byłej żony, Marianny Schreiber? Przemycona informacja, że to obecna partnerka podpowiada mu jeśli chodzi o książki pokazuje, że dzielą wspólne zainteresowania, a Weronika Schreiber jest zaangażowana w działalność męża. Sama zainteresowana napisała na InstaStories, że "zzasem coś doradzi". Z kolei była żona polityka raczej nigdy nie przejawiała zainteresowania literaturą, teraz z kolei skupia się na karierze freak fightowej i dbaniu o kondycję fizyczną.

Kogo poleca Łukasz Schreiber?

Głównym bohaterem literackich rekomendacji Schreibera stał się Jean Edward Smith. To autor, którego w świecie historycznym nie trzeba przedstawiać, ale który wciąż zasługuje na szersze odkrycie wśród polskich czytelników. Smith nie tylko dokumentuje fakty, ale też tworzy wielowymiarowe portrety psychologiczne, osadzając je w gęstej sieci politycznych zależności.

Wśród dzieł Smitha, które warto znać, na czoło wysuwają się opracowania dotyczące kluczowych postaci amerykańskiej historii, w tym między innymi Ulyssesa S. Granta, Franklina Delano Roosevelta, George Busha Juniora czy Dwighta D. Eisenhowera. Warto jednak zwrócić uwagę, że niemal każda z pozycji ma około 700 stron i wymaga sporego zaangażowania czytelnika.

Dlaczego warto sięgać po biografie?

Zdaniem Schreibera, biografie to coś więcej niż tylko opis życia danej postaci. To lekcja historii, strategii i charakteru. Jean Edward Smith w swoich książkach unika hagiografii – nie boi się pokazywać potknięć i trudnych moralnie decyzji swoich bohaterów. Dzięki temu czytelnik otrzymuje obraz człowieka z krwi i kości, rzuconego w wir wielkich wydarzeń.

Dla osób zainteresowanych polityką, lektura takich pozycji to szansa na zrozumienie mechanizmów władzy „od kuchni”. To podróż do USA, która pozwala spojrzeć na współczesne wyzwania przez pryzmat doświadczeń tych, którzy mierzyli się z nimi dekady temu.

