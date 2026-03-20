Weronika Schreiber chce wystąpić w "Tańcu z gwiazdami"! "Biorę w ciemno" - napisała

Weronika Schreiber, żona posła PiS, otwarcie mówi o swoich marzeniach i planach na przyszłość.

Ujawniła, że od dziecka pragnie wystąpić w popularnym programie telewizyjnym.

Żona polityka PiS marzy o "Tańcu z gwiazdami"

Weronika Schreiber coraz śmielej poczyna sobie w mediach społecznościowych, dzieląc się fragmentami swojego życia prywatnego. Ostatnio, podczas sesji pytań i odpowiedzi, uchyliła rąbka tajemnicy na temat swoich największych aspiracji. Zapytana o wymarzony program telewizyjny, odpowiedziała bez wahania.

To jej największe marzenie od dziecka

"Jeden jedyny, o którym marzę od dziecka. Mianowicie 'Taniec z gwiazdami' w Polsacie" – wyznała Schreiber.

Jej deklaracja nie pozostawia złudzeń, udział w popularnym show to dla niej coś więcej niż tylko przelotna myśl. To cel, do którego dąży z pełnym zaangażowaniem.

"Biorę w ciemno"

Weronika Schreiber poszła o krok dalej, podkreślając, że nie zastanawiałaby się ani chwili, gdyby otrzymała propozycję występu.

"Śmiałam się nawet ostatnio z moim Ł., że jeśli otrzymałabym takową propozycję, to biorę w ciemno" – dodała, rozwiewając wszelkie wątpliwości.

To jasno pokazuje, jak bardzo jest zdeterminowana, by zatańczyć na parkiecie Polsatu.

Czy zobaczymy ją na parkiecie?

Na razie nie wiadomo, czy producenci "Tańca z gwiazdami" zdecydują się zaprosić Weronikę Schreiber do programu. Jej szczera deklaracja już teraz wzbudziła duże zainteresowanie i może znacząco wpłynąć na to, kogo zobaczymy w kolejnej edycji show. Czy żona polityka PiS spełni swoje dziecięce marzenie i podbije taneczny parkiet? Czas pokaże.

