60-letnia Katarzyna Kolenda-Zaleska kusi gołymi nogami! Zdjęcia bez ściemy

Katarzyna Kolenda-Zaleska jest doskonale znana widzom TVN, a zwłaszcza głównego wydania „Faktów”, do których przygotowuje materiały prosto z Sejmu. Jest także prezeską fundacji TVN "Nie jesteś sam". Nic dziwnego, że zawsze wygląda niezwykle elegancko, a najczęściej można ją podziwiać w marynarkach i koszulach. Ostatnio jednak dziennikarka wybrała się na krótki urlop do ciepłych krajów. Tam pozwoliła sobie na bardziej swobodny strój. Na Instagramie pokazała zdjęcie w króciutkich szortach i zwiewnej koszuli. Stoi na tle lazurowego morza, a włosy rozwiewa jej wiatr. Uwagę jednak zwracają nogi 60-latki. Zdjęcia nie mają retuszu i nie kłamią! Trzeba przyznać, że Katarzyna Kolenda-Zaleska wygląda świetnie! Wiele młodszych osób mogłoby jej pozazdrościć smukłych nóg. To nie pierwszy raz, gdy gwiazda TVN zaskakuje nogami do samej szyi. Gdy nie pokazuje się na antenie, często wybiera szorty lub sukienki do kolan, które pokazują w pełnej krasie jej świetną sylwetkę.

W naszej galerii poniżej można zobaczyć piękną figurę dziennikarki.

Sonda Oglądasz "Fakty" TVN? Tak Nie