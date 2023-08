Tak politycy Lewicy bawili się na dożynkach. Niecodzienne widoki

Żałoba w domu Julii Przyłębskiej. Prezes Trybunału Konstytucyjnego pożegnała ukochanego ojca Wolfganga Żmudzińskiego. Podano, co się stało przed śmiercią

Adrian Zandberg i Marcelina Zawisza pojawili się na dożynkach na Opolszczyźnie. Kampania wyborcza ruszyła pełną parą! Posłanka walczy o głosy mieszkańców opolskich wsi. Na dożynkowej zabawie dołączył do niej lider Lewicy, Adrian Zandberg. Przy stołach przekonywali do programu Lewicy, m.in. leków za 5 złotych, waloryzacji świadczeń dwa razy w roku i renty wdowiej.

Ale nie samą polityką człowiek żyje. Byczyna na Opolszczyźnie słynie z miłości do baseballa. Drużyny z całego województwa zjeżdżają tu co roku na turniej. Tym razem na gminnym boisku dołączyli do nich Marcelina Zawisza i Adrian Zandberg.

- Odbijanie piłeczki to w Sejmie codzienność, ale pierwszy raz robię to kijem bejsbolowym. Uwielbiam dożynki! - powiedziała nam posłanka.

Marcelina Zawisza spróbowała swoich sił na boisku i nie przeszkodziła jej w tym piękna, granatowa sukienka, w którą się wystroiła! Jak widać świetnie umie połączyć kobiecy strój ze sportem, a na boisku zwracała na siebie uwagę. Z uśmiechem łapała piłkę i machała kijem basebollowym.

Z kolei Adrian Zandberg odbył wiele ciekawych rozmów i nie mógł się powstrzymać od serdecznego śmiechu. Na pewno spędzili razem z mieszkańcami wspaniały czas – nie tylko mogli opowiedzieć o swoich postulatach, ale też nieco się rozerwać.

