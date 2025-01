Afera z wykształceniem minister Kotuli. Internauci się śmieją. Sieć zalały MEMY! [ZOBACZ]

Posłanka Piekarska zabrała uroczego maluszka do sklepu. Co za słodziak! [ZDJĘCIA]

O kontrowersjach wokół wykształcenia Katarzyny Kotuli napisał w środę (22 stycznia) m.in. portal Strefa edukacji. - Katarzyna Kotula deklarowała, że w 2016 roku ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Takie informacje znajdowały się na sejmowej stronie jeszcze w sierpniu 2024 roku. W biogramie na stronie sejmowej mogliśmy przeczytać: "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki, Filologia Angielska - magister (2016) – podał portal Strefa edukacji, dołączając screen strony sejmowej. Tymczasem, według informacji uzyskanej przez portal z uczelni, ministra nie złożyła i nie obroniła tam pracy magisterskiej.

To samo usłyszała PAP, która zwróciła się z zapytaniem w tej sprawie do UAM. - Katarzyna Kotula nie złożyła pracy magisterskiej i nie uzyskała tytułu magistra na UAM - powiedziała PAP rzeczniczka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Małgorzata Rybczyńska. Z ustaleń PAP wynika, że Kotula była studentką filologii angielskiej na UAM w latach akademickich od roku akademickiego 2013/2014 do 2016/17. PAP poprosiła minister Kotulę o komentarz w tej sprawie. - W latach 1996-2000/2001 studiowałam na pięcioletnich studiach magisterskich, ale nie podeszłam do obrony pracy, bo zaszłam w ciążę- powiedziała polityczka.

Dodała, że po wielu latach musiała rozpocząć "studia od nowa na Collegium Balticum w Szczecinie na kierunku filologia angielska". - Zrobiłam licencjat, więc mam wykształcenie wyższe i poszłam na studia drugiego stopnia na wydziale anglistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu – wyjaśniła ministra równości. Podkreśliła, że studia ukończyła w tym sensie, że zaliczyła wszystkie wymagane egzaminy., nie złożyła jednak pracy i nie podeszła do obrony pracy magisterskiej, tytułu magistra więc nie ma. Tymczasem na doniesienia dotyczące wykształcenia minister Kotuli zareagowali intenauci. W sieci pojawiły się memy dotyczące sytuacji.

