Agata Duda jest starsza od swojego męża Andrzeja Dudy! O tym się nie mówi. Nietypowa sytuacja

Pierwsza dama Agata Duda obchodzi urodziny w kwietniu. Pierwsza dama Agata Duda urodziła się w 1972 roku w Krakowie, tam spędziła dzieciństwo i młodość, tam uczyła się i pracowała, aż do 2015 roku, gdy jej mąż Andrzej Duda został prezydentem Polski. Agata Duda, z domu Kornhauser, to córka znanego poety, prozaika i eseisty Juliana Kornhausera, jej matka to Alicja Wojna-Kornhauser. Ma jednego, sporo młodszego brata - Jakuba Kornhausera, który poszedł w ślady ojca i związał się z pisaniem. Agata Duda ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. Studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Filologii Germańskiej, uzyskując w 1997 r. tytuł magistra.

Co ciekawe, tuż po studiach zaczęła pracę w prywatnej firmie, wspominał o tym też w jednym z wywiadów Andrzej Duda, mówiąc: - Żona zaczęła karierę zawodową od pracy w polskiej filii zagranicznej firmy. Była w niej jedynym pracownikiem. To znana europejska firma - uchylił rąbka tajemnicy prezydent. Dopiero później, a dokładnie w październiku 1998 roku, zaczęła pracę jako nauczycielka języka niemieckiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Krakowie. Tę szkołę średnią ukończył jej mąż, prezydent Andrzej Duda.

Agata Duda jest starsza od męża. Ile ich dzieli?

Gdy Agata Duda została pierwszą damą, zrezygnowała z pracy w szkole, choć uczniowie nadal byli jej bliscy. Dlatego, już jako prezydentowa, nadal spotykała się z dziećmi i młodzieżą. Bardzo angażowała się i nadal angażuje w sprawy najmłodszych. Swojego przyszłego męża poznała, gdy oboje chodzili do liceum, a poznali się na imprezie u znajomego. Para doczekała się córki Kingi. Chociaż są równolatkami, bo Andrzej Duda także urodził się w 1972 roku, to Agata Duda jest od męża starsza o półtora miesiąca. Niby niedużo i taka różnica pewnie jest bez znaczenia, ale jednak to dość nietypowe.

