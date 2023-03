Poseł zapłaci milion złotych za przejście do innej partii! Zaskakujący pomysł Kosiniaka-Kamysza

Agata Duda i Jolanta Kwaśniewska to kobiety, które są bardzo aktywne. Łączy je to, że obie prężnie działają, biorą udział w różnego rodzaju spotkaniach i angażują się w działania charytatywne. Ale mają coś jeszcze wspólnego: obie potrafią bawić się modą i wybierać stylizacje, które robią wrażenie. Obie też, czyli obecna pierwsza dama i była pierwsza dama, umieją tak grać wzorami i kolorami, by wyglądać olśniewająco, ale elegancko i z klasą. Dowód? Ostatnie wyjścia Dudy i Kwaśniewskiej.

Obecna prezydentowa Agata Duda ostatnio była z wizytą w czeskiej Suchej Górnej i brała udział w przypadający 28 marca w Czechach Dniu Nauczyciela oraz świętowała wraz ze społecznością polskiej Szkoły Podstawowej i spotkała się także z podopiecznymi Kolorowego Przedszkola z polskim językiem nauczania. Na tę wizytę udała się w pięknym garniturze w kolorze głębokiego błękitu, a dobrała do niego mocno zielone szpilki. Zaś na spotkanie z wychowankami Zespołu Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach Agata Duda wybrała się ubrana w piękną zieloną suknię.

Natomiast Jolanta Kwaśniewska była ostatnio na wydarzeniu organizowanym przez jedną z perfumerii i wyglądała bardzo wiosennie, bo postawiła na niebieską sukienkę i zieloną marynarkę, czyli wybrała takie kolory, jak Duda. Co na to ekspert? Która z pań wypadła lepiej?

i Autor: AKPA/Podlewski

Ekspert ocenił wiosenną stylizacje Kwaśniewskiej

Daniel Jacob Dali nie ma wątpliwości, obie panie znają się na modzie i wiedzą, co jest na topie tej wiosny: - Wiosna zawitała, a wraz z nią kolory. Jolanta Kwaśniewska postawiła na połączenie niebieskiego z zielonym i jak zawsze prezentowała się zachwycająco! Długa sukienka, ze sporymi rozcięciami po bokach, w kolorze niebieskim, zakończona golfem zdecydowanie dodała elegancji Kwaśniewskiej. Marynarka w stylu Chanel w kolorze zieleni dopełniła całość stylizacji, za co należy dać duży plus - podsumował stylizacje Kwaśniewskiej projektant.

Agata Duda w dwóch odsłonach. Jak wypadła? Projektant nie ma złudzeń

Jak ocenił obecną pierwszą damę? - Agata Duda również pojawiła się w takich kolorach, ale w jej przypadku były tu dwie osobne stylizacje. Długa sukienka w kolorze zielonym z czarnym paskiem oraz niebieski garnitur. Żona prezydenta otworzyła sezon wiosenny w kolorach takich jak i Jolanta Kwaśniewska.

Która wypadł lepiej: Jolanta Kwaśniewska czy Agata Duda?

- Obie kobiety są idealnym przykładem do naśladowania w modzie. Teraz jest idealny moment aby nosić zieleń i odcienie niebieskiego - przyznał. A która wypadła lepiej? - Zdecydowanie trzeba ogłosić remis obu pań. Każda we własnym stylu zaprezentowała wiosenne barwy - ocenia projektant i jak mówi, warto brać przykład z obu pań, jeśli chodzi o świąteczne stylizacje. - Stylizacje takie są idealne na święta wielkanocne.