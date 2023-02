Agata Duda na zabawie walentynkowej bez męża! Ale się wytańczyła

Agata Duda spędziła czas z kierownictwem, uczestnikami i pracownikami WTZ, poznając kulisy ich pracy i działalnością placówki. Ośrodek przygotowuje osoby o różnym stopniu niepełnosprawności do znalezienia pracy, a przy okazji służy rozwijaniu czy poznawaniu nowych zainteresowań. Pierwsza dama zachęcała uczestników zajęć do zaangażowania we własne pasje oraz rozmawiała z nimi o codzienności osób niepełnosprawnych, ich potrzebach i wyzwaniach. Agata Duda wzięła także udział w zajęciach w temacie walentynek, podczas których robiono ozdobne kartki i inne urocze drobiazgi. Później wzięła udział w zabawie walentynkowej, podczas której nie zabrakło tańców i pamiątkowych zdjęć. Podziękowała także personelowi. - To dzięki Państwa staraniom podopieczni wykorzystują swój potencjał, dążą do samorealizacji i czują się akceptowani, należy się Państwu wielki szacunek – mówiła Agata Duda. Na tę okazje pierwsza dama wybrała prostą, długą sukienkę w kolorze idealnym na 14 lutego – czerwonym. Całość dopełniły beżowe buty na wysokim obcasie. Widać, że pierwsza dama świetnie się bawiła, mimo że jej mąż pełnił wówczas inne obowiązki. Uczestnicy z pewnością zapamiętają to spotkanie na długo!

