Agata Duda przeszła totalną metamorfozę! Jest zupełnie nie do poznania. MAMY DOWODY

Agata Duda od 2015 roku jest pierwszą damą. Gdy w 2020 roku jej mąż ponownie został prezydentem Polski, znów została prezydentową. Wydaje się, że Agatę Dudę znamy już bardzo dobrze i wiemy, że od lat jest ikoną stylu. Gdziekolwiek się pokaże publicznie zadaje szyku i pokazuje, że doskonale odczytuje najnowsze trendy w modzie. Jednak nie zawsze tak było. Wystarczy wrócić pamięcią do początków kadencji Andrzeja Dudy w 2015 roku.

Przypomnijmy, że Agata Duda zanim zamieszkała w Pałacu Prezydenckim była nauczycielką w jednym z krakowskich liceów. Co ciekawe, w tym samym, w którym uczył się przyszły prezydent Duda. Agata Duda prowadziła w liceum lekcje języka niemieckiego. Chociaż była wymakającą nauczycielką, uczniowie bardzo ją chwalili. W 2015 roku jedna z uczennic mówiła reporterowi TVN24: - Jest naprawdę świetną nauczycielką, bardzo dobrze uczy. Inny uczeń dodawał: - Bardzo profesjonalna, znakomicie uczy niemieckiego, posiada bardzo dużą wiedzę, chwalę ją - komentował wówczas licealista.

Zanim Agata Duda stała się pierwszą damą, miała raczej typowo nauczycielski styl. Nosiła proste garsonki w stonowanych kolorach, nie szalała z dodatkami. Tak było też na początku pierwszej kadencji Dudy, wtedy Agata Duda nosiła żakiety i spódnice, raczej nie wybierała spodni. Miała też zwykłą fryzurę. Wszystko zmieniło się z biegiem czasu, gdy zaczęła korzystać z porad projektantów i śledzić najnowsze trendy. Agata Duda zmieniła fryzurę, zaczęła nosić ubrania w bardziej wyrazistych kolorach, zakładać sukienki w ciekawych fasonach. Dowody?

