Agata Duda stroi się jak gwiazda telewizji! Z Małgorzatą Sochą noszą niemal identyczne stroje!

Wielka metamorfoza Agaty Dudy

Agata Duda od ponad 9 lat jest pierwszą damą. Można śmiało powiedzieć, że na oczach Polaków dochodziło do jej metamorfozy. Najpierw zmieniła styl, ponieważ, gdy pracowała jako nauczycielka niemieckiego w jednym krakowskich liceów, nosiła się jak typowa nauczycielka. Stonowane kolory, typowe garsonki. Zmiana przyszła potem i była stopniowa, ale zauważalna. A efekt? Piorunujący!

Już jako pierwsza dama zaczęła stawiać na bardziej wyszukane kroje i fasony, a także eksperymentować z kolorami. Teraz często można ją spotkać w strojach w kolorze fuksji, czerwieni, głębokiego błękitu, czy pudrowego różu. Nieraz zakłada też sukienki czy marynarki w dwóch kolorach, co zawsze daje bardzo elegancki, ale też nieco odważniejszy efekt. Na wielkich galach bywa wystrojona w piękne kreacje ze złotem, które robią ogromne wrażenie.

Z czasem oprócz zmian w strojach, przyszła też zmiana fryzury. Krótko obcięte i gładko zaczesane włosy to już przeszłość. Teraz znakiem rozpoznawczym Agaty Dudy są dłuższe włosy. Swego czasu nosiła je zaczesane do góry, teraz częściej nosi je z przedziałkiem po środku.

Wiadomo, że pierwsza dama współpracuje z uznanymi projektantkami. Jak na żonę prezydenta przystało we współpracy takiej nie tylko liczy się to, co modne i na topie, ale też w grę wchodzi protokół dyplomatyczny, który musi być przestrzegany.

Pierwsza dama jak ikona mody!

Pierwsza dama jednak śmiało może być postrzegana jako ikona mody i stawać w jednym szeregu z najlepiej znającymi się na modzie aktorkami. My zauważyliśmy, że ostatnio Agatę Dudę można zobaczyć w stylizacjach bardzo podobnych do tych, które nosi choćby znana i lubiana aktorka Małgorzata Socha. Dowód? Zobaczcie naszą galerię zdjęć niżej.

