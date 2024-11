Agent RUSKI! A ja go KOCHAM! Patriota wielki! Polacy pokłócili się o Macierewicza | Komentery

„Patriota wielki! Kocham, kocham, kocham! ”, słodziła Macierewiczowi kobieta, którą nasz reporter spotkał nieopodal bazaru Wolumen w Warszawie. „Przecież to jest agent ruski! Co Pani opowiada!?” - wykrzyknęła inna bywalczyni bazaru. „Przecież to przestępca! O czym my gadamy?”, dodała kolejna. Polacy nie gryźli się język. Zdjęcie Antoniego Macierewicza działało na niektórych, jak czerwona płachta na byka! „Przebrzydła kreatura”, stwierdził młody chłopak. „Dla mnie Macierewicz jest zdrajcą, nie jest żadnym bohaterem!”, przekonywała emerytka. „Patriota, współpracownik Jana Olszewskiego, który powiedział, żeby Polska była Polską!”, odparła kolejna emerytka. „Moim zdaniem ma oczy seryjnego mordercy z filmu”, wypalił mężczyzna, patrząc na portret wiceprzewodniczącego PiS. „To, co robił do 89 roku, było chwalebne”, stwierdził emeryt, ale zaraz dodał: „Cała religia smoleńska, która doprowadziła do takich podziałów społecznych, to jest jego robota”. Na sugestię, że niektórzy nazywają Macierewicza „kapłanem religii smoleńskiej”, odparł krótko: „chyba kapłanem Mefistofelesa!”. Posłuchajcie, jak Polacy zareagowali na państwowe raporty, które podsumowały polityczny dorobek Antoniego Macierewicza!

PRZEBRZYDŁA KREATURA! AGENT! JA GO KOCHAM! PATRIOTA WIELKI! AWANTURA O MACIEREWICZA| KOMENTERY