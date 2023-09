Ale Tusk pocisnął Kaczyńskiemu! Porównał go do Santosa

Donald Tusk stara się przekonać do swojej partii jak największą ilość wyborców, a przy okazji zdyskredytować obecny rząd. Polityk jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie często zamieszcza krótkie filmiki czy komentarze dotyczące obecnej sytuacji politycznej.

Nie inaczej było tym razem. Jak wiadomo, lider PO jest fanem piłki nożnej – nie tylko kibicuje polskim drużynom, ale też sam czasem gra. Na pewno oglądał zakończony porażką rodaków mecz Polska-Albania, który był częścią eliminacji do nadchodzącego Euro. Spektakularna porażka biało-czerwonych odbiła się głośnym echem w sieci, a trener drużyny Fernando Santos zrezygnował ze swojej funkcji.

Donald Tusk postanowił wykorzystać sytuację do własnych celów.

- To, co Santos zrobił z polską kadrą, przypomina do złudzenia to, co Kaczyński robi z polskim państwem. Obu żegnamy z ulgą – napisał na Twitterze.

Jak widać lider PO wykorzystuje wszelkie możliwe sposoby, by wbić szpilę Jarosławowi Kaczyńskiemu, a w swoich wypowiedziach jest bardzo kreatywny. Zapewne jeszcze przed wyborami nie raz zobaczymy, co wymyśli Donald Tusk.

Co wiesz o Donaldzie Tusku. Pytanie numer 7 tylko dla wielkich znawców życia polityka! Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Donald Tusk? w Warszawie w Gdańsku w Krakowie Dalej

To, co Santos zrobił z polską kadrą, przypomina do złudzenia to, co Kaczyński robi z polskim państwem. Obu żegnamy z ulgą.— Donald Tusk (@donaldtusk) September 13, 2023