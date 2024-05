i Autor: GITD Agata Duda i Alvin Gajadhur o bezpieczeństwie drogowym wśród dzieci

Robi wrażenie

Alvin Gajadhur robi biceps przed startem do Brukseli! Pochwalił się nagraniem

Alvin Gajadhur jest ocenie zajęty kampanią wyborczą, ale mimo to znalazł czas, by zadbać o swoją kondycję! Kandydat do Parlamentu Europejskiego pokazał, jak ćwiczy biceps. Polityk zwrócił także uwagę, jak ważna jest aktywność fizyczna zwłaszcza dla kierowców.