Andrzej Domański chce dojechać rowerem do Sejmu

- Kolarstwo to wbrew pozorom sport drużynowy. Tam wszyscy ciężko pracują na lidera - mówi nam Domański, gdy pytamy go o pasję, jaką jest dla niego jazda na dwóch kółkach. - To przybliża ten sport do polityki - nie ukrywa.

Andrzej Domański szlifuje formę

Andrzej Domański, człowiek, który pilnuje żelaznej logiki (jak mówi o nim Tusk), jest uważany m.in. za pomysłodawcę „babciowego". Polityk przyznaje, że jego największy sukces związany z rowerem był wtedy, gdy wyjechał z Warszawy o 4 nad ranem, a o 18 już odpoczywał na plaży w Sopocie. Podpatrzyliśmy, jak przyszły poseł w profesjonalnym stroju kolarza i w kasku pędził podwarszawskimi łąkami w stronę Wisły. Trzeba przyznać, że zapowiada się twardy zawodnik w wyborczym wyścigu. Czy zdobędzie upragnioną metę na Wiejskiej, okaże się już niebawem.

BABCIOWE? Niech się WYPCHA! Polacy pokłócili się o TUSKA! | Komentery Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.