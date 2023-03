Donald Tusk odsłonił kolejny punkt programu Platformy Obywatelskiej, tym razem obiecał 1500 złotych "babciowego" miesięcznie dla każdej matki, która po urlopie macierzyńskim wróci do pracy. Dzięki tym pieniądzom rodzice mogliby opłacić żłobek albo wynająć opiekunkę do dziecka, a państwo miałoby zysk w postaci składek, które odprowadzałaby pracująca mama. Jak na ten pomysł zareagowali Polacy? "Niech się wypcha!", wypaliła emerytka, którą Adam Feder spotkał na Bazarze przy ulicy Gotarda w Warszawie. "Co on mówi, to gó**o chłopu, a nie zegarek! Niech pan przestanie z tym Tuskiem, bo on mnie denerwuje!", dodała kolejna. "śmiech na sali!", zaśmiała się wyraźnie rozbawiona wyborczyni PiS-u. "Mnie się wszystko podoba, co proponuje Tusk, to jest fantastyczny człowiek i polityk, a PiS zniszczył kraj", odpowiedziała kobieta. Ja zagłosuję na PO, bo pisiory mnie denerwują!" wypaliła kolejna emerytka i wtedy na wywiązała się awantura. "Jak Tusk przegra, to ja wypieprzam telewizor przez okno", skwitowała emerytka, która ma nadzieję, że "Babciowe" pomoże PO wygrać wybory. Obejrzyjcie najnowsze Komentery i posłuchajcie, co Polacy uważają o "Babciowym" i ofensywie programowej Donalda Tuska. Materiał wideo znajdziecie pod tym tekstem.

BABCIOWE? Niech się WYPCHA! Polacy pokłócili się o TUSKA! | Komentery