Zapytał: "Za co tak nienawidzicie PiS-u?" Zebraliśmy odpowiedzi. Komentery

"PiS cofa nas do średniowiecza", wypaliła dziewczyna i zaczęła wymieniać argumenty na poparcie swojej tezy: "Kobiety nie są wolne, media nie są wolne", przekonywała. "Nie szanują mniejszości, nie dbają o klimat, który jest najważniejszą kwestią. "Młodzi ludzie nie mają gdzie mieszkać, niszczą system edukacji", wyliczała kolejna osoba. "Inflacja 18%, to już prasada", dodała kolejna młoda kobieta. "Osiem gwiazdek", rzucił krótko chłopak, a jak wiadomo, nie jest to zwrot, który jest miły dla ucha członków, a także sympatyków PiS-u. Sondaż CBOS z 2021 roku pokazuje, że gdyby posłów wybierali najmłodsi Polacy (w wieku 18-24 lata), to PiS mógłby liczyć na 7,8 % głosów, a sonda, którą Adam Feder przeprowadził na ulicach Warszawy, zdaje się to potwierdzać. "PiS to zło!", rzuciła krótko młoda kobieta. "A PiS taki zły?", dopytywała emerytka, która przysłuchiwała się rozmowie. "Nie chcą głosować na PiS, bo głupcy są", skwitowała emerytka. Dlaczego młodzi Polacy nie popierają PiS-u? Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa i posłuchajcie argumentów młodzieży. Materiał wideo znajdziecie pod tym tekstem.

