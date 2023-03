Awantura o KOŚCIÓŁ. Polacy wpadli w SZAŁ! Oni odwracają się od KOŚCIOŁA, bo są GŁUPI! | Komentery

Pierwszy raz w historii III RP odsetek Polaków, którzy chodzą co niedzielę do kościoła, spadł poniżej 30%, wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego za 2021 r. 28% to niemal o 10% mniej, niż w 2020 roku! Tak gwałtowny odpływ wiernych można próbować tłumaczyć wpływem pandemii i związanych z nią ograniczeń, to jednak niekorzystny dla Kościoła trend utrzymuje się od lat. Jeszcze 20 lat temu blisko 70% Polaków deklarowało, że chodzi do kościoła co najmniej raz w tygodniu. Adam Feder pytał, dlaczego Polacy odwrócili się od Kościoła? Wielu ludzi na bazarze przy placu Szembeka w Warszawie zareagowało bardzo nerwowo! "Spierd***j! Odejdź Szatanie!", zakrzyknął mężczyzna wyraźnie poruszony, kiedy usłyszał, że kościoły świecą pustkami." Kościół jest potęgą!", przekonywała emerytka. A dlaczego młodzi ludzie odchodzą od Kościoła? Ten trend widać szczególnie w dużych miastach, na przykład we Wrocławiu niecałe 20% uczniów szkół ponadpodstawowych zapisało się na lekcje religii? "Nie odpowiada mi, że Kościół nie jest transparentny z pedofilią na przykład. Chciałabym, aby księża byli oceniani jak przeciętni obywatele, bo to przecież są przeciętni obywatele", przekonywała młoda kobieta. Na bazarze aż huczy od emocji, po reportażu w TVN. Karol Wojtyła wiedział o nadużyciach seksualnych księży i ukrywał je jeszcze w Polsce, zanim został papieżem, przekonują autorzy filmu. "By się wstydzili takie go porządnego człowieka szargać. To bydło, nie ludzie dla mnie!", przekonywała rozgniewana emerytka. "Nie on jedyny, może tam tuszował jakieś tam sprawy, oni byli na swój sposób karani przez Kościół. Oni mają inne kary", przekonywała kobieta. "A dlaczego oni mają inne kary?" dopytywał Adam Feder. "My tego nie rozumiemy, bo my nie znamy ich polityki", odparła kobieta. Posłuchajcie argumentów Polaków, którzy bronią Jana Pawła II! JAk tłumaczą odpływ wiernych z Kościoła? Materiał wideo znajdziecie pod tym filmem.

Awantura o KOŚCIÓŁ. Polacy wpadli w SZAŁ! Oni odwracają się od KOŚCIOŁA, bo są GŁUPI! | Komentery