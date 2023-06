Andrzej Duda i Szymon Marciniak na murawie Stadionu Narodowego! Co robili?

Ściśle tajne spotkanie Jana Pawła II i Wojciecha Jaruzelskiego. Nieprawdopodobne, co tam się stało! Historyk ujawnia

Andrzej Duda kibicuje nie tylko polskiej reprezentacji, ale także młodym zawodnikom! To finaliści Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, który prezydent objął Honorowym Patronatem. Nie mogło zabraknąć go na trybunach! Obejrzał mecz rozgrywany przez dzieci do 12. roku życia, a sędziował arbiter międzynarodowy Szymon Marciniak.

- Bardzo mi miło, że mogę tutaj być z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i kibicami na Pucharze Tymbarku. Finałowy mecz sędziował sędzia Szymon Marciniak, więc to jest ogromne przeżycie dla tych 12–letnich chłopców, którzy tutaj się zmierzyli. Poziom był naprawdę wysoki, bardzo ładny mecz – mówił prezydent.

Andrzej Duda wszedł na murawę, by uścisnąć dłonie młodym sportowcom i wręczyć nagrody dla najlepszych zawodników indywidualnych w grupach do 10 i 12 lat. Nie zabrakło także kilku chwil na wspólne zdjęcia z dziećmi i ich rodzicami oraz krótką rozmowę z każdym, kto chciał zamienić z prezydentem kilka słów. To na pewno nie zapomniane przeżycie dla wszystkich uczestników!

