Andrzej Duda ma nową pracę i nowego szefa! Nie uwierzysz. Krzysztof Stanowski: "Duma mnie rozpiera"

Były prezydent Andrzej Duda dołącza do zespołu Kanału Zero jako nowy autor, co ogłosił Krzysztof Stanowski.

Duda nagra 16 odcinków poświęconych aktualnym i gorącym tematom, co ma być połączeniem wspomnień i spojrzenia na bieżące kwestie.

Krzysztof Stanowski wyraża ogromną dumę z tej współpracy, podkreślając szybki rozwój Kanału Zero.

Andrzej Duda nową gwiazdą Kanału Zero! Sensacyjne wieści ogłosił Krzysztof Stanowski. "Z nieskrywaną satysfakcją mogę ogłosić, że Kanał Zero ma nowego autora. Prezydent Andrzej Duda nagra 16 odcinków na 16 gorących tematów. Kilkudziesięciu rozmówców, migawek, sytuacji. Wspomnienia i spojrzenie na bieżące kwestie" - napisał w środę, 3 września, na platformie X.

Andrzej Duda w Kanale Zero. "Duma mnie rozpiera"

Widać, że nowa współpraca budzi w Stanowskim ekscytację, bo niedługo później dodał kolejny wpis. "To w ogóle jest chore. Dwa lata temu Kanał Zero nie istniał. Dwa lata temu Andrzej Duda był prezydentem, a generał Rajmund Andrzejczak dowodził polską armią. Dokładnie w tym momencie nagrywają obok siebie, w dwóch różnych studiach. Duma mnie rozpiera".

Andrzej Duda potwierdził informacje o współpracy ze Stanowskim. Zrobił to również za pośrednictwem X. "Potwierdzam z Kanału Zero. Dziękuję @K_Stanowski za zaproszenie. Zapraszam do oglądania i do lektury książki „To ja” http://andrzejduda.pl".

Zaledwie dwa dni temu, 1 września, Andrzej Duda zapowiadał, że po prezydenturze chciałby służyć Polsce, choćby będąc na marginesie sceny politycznej. "Prowadzić działalność, jak think tank i mógłbym pełnić rolę jego patrona" - mówił u Bogdana Rymanowskiego.

