Andrzej Duda na Wawelu odwiedził grób Lecha i Marii Kaczyńskich

Prezydent Andrzej Duda o wizycie na Wawelu. „W tym roku też mogłem dopełnić tej tradycji”

Prezydent RP Andrzej Duda oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Jan Tadeusz Duda, a prywatnie ojciec prezydenta, przyjechali 1 listopada na Wawel w Krakowie. Prezydent odwiedził znajdujące się w krypcie katedry groby Lecha i Marii Kaczyńskich. Para prezydencka zginęła w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku.

- Zawsze odwiedzamy groby naszych bliskich i przyjaciół w tych dniach 1 i 2 listopada, czyli dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Ja też rzeczywiście staram się zawsze tego 1 listopada rano być tutaj na grobie pary prezydenckiej w Krakowie, to moje miasto, więc jestem tutaj w tych dniach, które spędzamy no w taki rodzinny raczej sposób i też tak to traktuję, więc to taka moja jest trochę prywatna, troszkę państwowa, ale w gruncie rzeczy tak naprawdę prywatna wizyta u mojego prezydenta i jego małżonki, także oczywiście u marszałka Józefa Piłsudskiego. Tak się zaczyna ten dzień, cieszę się, że w tym roku też mogłem dopełnić tej tradycji - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Tak Andrzej Duda wspomina Marię Kaczyńską

Nie jest tajemnicą, że Andrzej Duda mocno współpracował ze śp. Lechem Kaczyńskim. Dużym szacunkiem darzył również zmarłą Pierwszą Damę. Tak ją wspomina: - Przede wszystkim była osobą bardzo mądrą życiowo. Można także powiedzieć, że była bardzo prostolinijna – gdy coś jej się nie podobało, po prostu to mówiła, ale nigdy w sposób nieprzyjemny, tylko zawsze miało się wrażenie, że robi to z życzliwości; odbiór był taki, że chce pomóc. Że np. rzeczy, na które zwraca uwagę, mają właśnie służyć temu, żeby urząd był jak najlepiej reprezentowany, żeby prezydentura była sprawowana jak najlepiej, w dobrym stylu. Zwracała uwagę np. na ubiór i mówiła: „Proszę nałożyć krawat, sytuacja tego wymaga” - czytamy na stronie prezydent.pl.

W krypcie na Wawelu jest też tablica upamiętniająca ofiary Smoleńska

Warto podkreślić, że w krypcie katedry na Wawelu, w której znajduje się sarkofag Marii i Lecha Kaczyńskich, jest również tablica upamiętniająca wszystkie 96 ofiar katastrofy smoleńskiej. Na tablicy są wypisane nazwiska ofiar tragedii z 10 kwietnia 2010 roku, łacińska sentencja „Corpora dormiunt, vigilant animae” (Ciała śpią, dusze czuwają) oraz napis po polsku „Pamięci ofiar katastrofy w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r.".

1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych

Dodajmy, że w Kościele katolickim 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół wspomina tych, którzy zostali wyniesieni na ołtarze oraz świętych bezimiennych. Bezpośrednio po uroczystości Wszystkich Świętych Kościół przeżywa Dzień Zaduszny. "Bliskość tych dni przypomina prawdę, że nasi bliscy zmarli dążyli w swoim życiu do świętości. Kto wie, czy nasza polska tradycja nawiedzania grobów w uroczystość Wszystkich Świętych nie wynika właśnie z tego przekonania, że często w grobach naszych najbliższych znajdują się być może relikwie świętych – tylko nie ogłoszonych przez Kościół? - powiedział PAP sekretarz generalny KEP bp Marek Marczak.

