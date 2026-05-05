Anita Werner pokazała, jak wyglądała w czasie swojej matury. "Spojrzenie Poly Raksy"

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-05-05 13:24

W okresie egzaminów maturalnych, gdy uczniowie liceów zmagają się z zadaniami w arkuszach, Anita Werner podzieliła się ze swoimi obserwatorami w mediach społecznościowych wspomnieniami z własnej matury. Opublikowała archiwalne fotografie z 1996 roku, wywołując falę komentarzy. Internauci nie szczędzą komplemetów!

Anita Werner

i

Autor: AKPA
  • Anita Werner, znana dziennikarka TVN, w początkach kariery mierzyła się z trudnościami i była postrzegana głównie przez pryzmat swojej urody, co wymagało od niej udowodnienia kompetencji w dziennikarstwie.
  • Z okazji początku matur, Anita Werner opublikowała w sieci swoje stare zdjęcia, komentując ten okres jako "piękny czas, który pamięta się później przez całe życie".
  • Publikacja zdjęć wywołała entuzjastyczne reakcje internautów, którzy wspominali własne lata młodości, a także komplementowali niezmienną urodę i charakterystyczne cechy dziennikarki.

Dziś Anita Werner jest twarzą "Faktów" TVN i zgromadziła sporą rzeszę wiernych fanów. Początki kariery zawodowej dziennikarki nie były jednak pozbawione trudności. Zanim na dobre poświęciła się dziennikarstwu, próbowała swoich sił jako aktorka i modelka. Ten etap długo wpływał na sposób, w jaki była postrzegana w mediach. Wchodząc do zawodu dziennikarskiego, musiała zmierzyć się z opinią, że jest przede wszystkim "ładną twarzą", co wymagało od niej udowodnienia swoich kompetencji i profesjonalizmu.

Teraz, z okazji początku matur, Anita Werner zamieściła w sieci stare zdjęcia, dołączając do nich krótki, lecz wymowny komentarz: "Piękny czas, który pamięta się później przez całe życie". Słowa te podkreślają, jak istotnym i niezapomnianym etapem w życiu jest matura i czas poprzedzający ją.

Reakcje internautów

Publikacja dziennikarki spotkała się z entuzjastycznym odzewem. Internauci nie tylko wspominali własne lata młodzieńcze, ale również zwracali uwagę na dawne występy Werner na ekranie. Wielu komentujących podkreślało, że dobrze pamięta ją z tamtego okresu, a inni zauważali, że po latach nadal zachowuje swoje charakterystyczne cechy, przypominając siebie ze szkolnych fotografii. 

Mariusz Max Kolonko pokazał nagranie sprzed lat. Pogodynka bez stanika i rura między nogami

"Jezu, jak piękna. Była i będzie. Na zewnątrz i w środku", "Pamiętam cię taką doskonale", "Piękna Anita! Gorące buziaki!"; "Pięknie, Pani nadal przypomina siebie i jest piękną kobietą", "Spojrzenie Poli Raksy"; "Oczy cudne, niezmiennie do dziś"; "Pięknie w ciemnych włosach"; "Piękne wspomnienie! To spojrzenie i uśmiech pozostają niezmienne od lat. Wielki zachwyt i podziw!" - czytamy w komentarzach.

Widać, że internautom bardzo spodobały się stare zdjęcia. W niektórych obudziły wspomnienia o dawnych czasach, w innych zaś wzbudziły zachwyt urodą reporterki. Być może tak ciepły odbiór zachęci Anitę Werner, by pokazać więcej archiwalnych materiałów.

W naszej galerii zobaczysz, jak się zmieniała Anita Werner:

Anita Werner
Galeria zdjęć 38
Sonda
Lubisz Anitę Werner?
TUSK WCHŁONIE PSL I LEWICĘ? PROF. RYCHARD: KOALICJA MUSI SIĘ ZJEDNOCZYĆ!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ANITA WERNER