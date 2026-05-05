Partnerka Łukasza Litewki zabrała głos. Zaapelowała do wszystkich ws. śmierci posła

Partnerka Łukasza Litewki, Natalia, apeluje o powstrzymanie się od dezinformacji i teorii spiskowych.

Natalia podkreśla, że prawdziwe zbiórki powinny pochodzić wyłącznie z oficjalnej fundacji, a wiele osób wykorzystuje wizerunek Łukasza Litewki do oszustw, bazując na emocjach i wprowadzając w błąd.

Partnerka zmarłego posła stanowczo odcina się od niesprawdzonych informacji i wywiadów z niesprawdzonych źródeł, prosząc o czujność i nieuleganie sensacji, a także zwracając uwagę na wykorzystywanie sytuacji dla własnych korzyści przez niektóre osoby.

Łukasz Litewka zginął w wypadku drogowym, który miał miejsce 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Poseł, jadący na rowerze, został potrącony przez samochód marki Mitsubishi, prowadzony przez 57-letniego kierowcę. Kierowca został zatrzymany, a następnie zwolniony za kaucją. Przydzielono mu również ochronę ze względu na obawy przed linczem. Służby nadal prowadzą dochodzenie w celu wyjaśnienia dokładnych przyczyn i okoliczności zdarzenia.

W ubiegłym tygodniu odbył się pogrzeb 36-letniego Łukasza Litewki, który zgromadził tłumy żałobników, w tym znane osobistości. Wśród nich znaleźli się m.in. Marta i Karol Nawroccy. Kilka dni po uroczystościach pogrzebowych, partnerka zmarłego, Natalia, opublikowała wzruszający wpis, a następnie, we wtorek rano, zamieściła na InstaStory obszerną wiadomość, w której wyraziła swoje przerażenie panującym chaosem informacyjnym.

- Włączyłam na chwilę internet, od razu tego pożałowałam. Ilość dezinformacji oraz chaosu jest zatrważająca... Ale postarajmy się to uporządkować w miarę możliwości – napisała.

Natalia zwróciła uwagę na liczne zbiórki charytatywne, które wykorzystują wizerunek Łukasza Litewki, często bez zgody i wiedzy rodziny. Ostrzegła przed oszustwami, podkreślając, że prawdziwe zbiórki powinny pochodzić wyłącznie z oficjalnej fundacji.

- Jeżeli chcecie pomóc/wpłacić na zrzutkę - róbcie to tylko i wyłącznie z czystej chęci i intencji. Nie wierzcie w posty tworzone na bazie 'Łukasz by tego chciał', 'Łukasz miał pomóc w tej zrzutce'. Takie informacje posiada tylko i wyłącznie fundacja i mogą takie zrzutki wychodzić tylko z rąk fundacji. Jeżeli dana osoba, tworząc taki post, dodatkowo wrzuca zdjęcie Łukasza, podając się za jego przyjaciela/bliskiego, niestety wprowadza Was w błąd i bazuje na emocjach – zaapelowała.

Partnerka Litewki o teoriach spiskowych

Partnerka posła stanowczo potępiła rozpowszechnianie teorii spiskowych dotyczących śmierci Łukasza Litewki. Wezwała do szukania prawdy i ostrożności wobec informacji pochodzących z niesprawdzonych źródeł.

- Wszystkie wywiady opierające się na zdjęciach z Al z linkami naładowanymi reklamami są wirusem i kłamstwem. Nie twórzmy i nie powielajmy teorii spiskowych. Jeżeli posiadacie sprawdzone i przydatne informacje - możecie je przekazać. Pamiętajcie, że nie każdy szuka prawdy, a jedynie sensacji. Każda osoba podająca się za samozwańczego "następcę", opisująca wspólne plany, których nie było, tworzy treści dla własnych korzyści, wiedząc, że aktualnie nikt nie ma siły z tym walczyć, a dobre serca wierzą w dobre intencje. Wstawianie prywatnych rozmów, bez zgody rodziny, jest krzywdzące i niezgodne z prawem. Bądźcie czujni i w gotowości, pomoc innym i czynienie dobra to wartości, które łączą. Tak właśnie powstał #teamlitewka, a w chaosie łatwo się zgubić. Głęboko wierzę, że wszyscy patrzymy w jednym kierunku i czekamy – podkreśliła Natalia.

W naszej galerii zobaczysz, gdzie został pochowany Łukasz Litewka:

48

Sonda Jak zapamiętasz działalność Łukasza Litewki? Jako zaangażowanego społecznie polityka Jako obrońcę praw zwierząt Jako aktywistę pomagającego potrzebującym Trudno mi ocenić / nie znałem(am) jego działalności