Awantura o plac zabaw. "Są dzieci lepsze i gorsze". Aktywistka przestrzega przed tragedią!

Wielka dyskusja po śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy

Po śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy w całej Polsce trwa dyskusja o tym, jak zapobiegać tego typu tragediom. Chłopiec był bestialsko katowany przez ojczyma (był m.in. oblewany wrzątkiem, bity i kładziony na rozgrzanym piecu). Ojciec Grzegorz Kramer podkreślił, że przemoc wobec dzieci jest całkowicie niedopuszczalna. - Nie wolno bić żadnego dziecka (człowieka), w tym nie wolno dawać klapsów, krzyczeć czy znęcać się psychicznie nad drugim człowiekiem. Ciągle wraca ten sam problem, że są osoby, które uważają, że wiedzą, jak można uderzyć dziecko, by to nie krzywdziło. Rzecz w tym, że to "nie krzywdziło" jest tylko w myśleniu krzywdzącego, nie ofiary. Wychowywanie człowieka nie polega na dawaniu klapsów, biciu i krzyku, to jest tresura, w najgorszym wydaniu. To jest tylko brutalnie prymitywny sposób na poradzenie sobie ze swoimi niedojrzałymi emocjami, a nie na budowaniu świata dziecka - zaznaczył w poruszającym wpisie na Facebooku. Z kolei ojciec Krzysztof Mądel zwrócił uwagę na powszechną znieczulicę. Nawiązać do śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy prawdopodobnie chciała też Maja Staśko.

Awantura o plac zabaw. Czy mogą korzystać tylko dzieci z apartamentowca?

Aktywistka wrzuciła na Twittera wymowny wpis z fotografią wejścia na jeden z placów zabaw znajdujących się na terenie zamkniętego osiedla. "Są dzieci lepsze i dzieci gorsze. Ostatnio mamy dowody, jak tragicznie mogą się kończyć takie podziały" - napisała Maja Staśko. Na zdjęciu widzimy białą kartkę, a na nie niej napis: "Uprzejmie proszę, aby dzieci z innych bloków nie korzystały z placu zabaw należącym do tego apartamentowca". Pod postem aktywistki wybuchła awantura. "Skoro lokatorzy odprowadzają czynsz i inne opłaty związane z utrzymaniem placu zabaw, to czemu ktos, kto nie płaci moze korzystać z tego placu zabaw?", "Czy jak zrobisz basen w domu i za jego utrzymanie płacisz, to cała okolica powinna móc z niego korzystać? " - pytali zaczepnie internauci. Maja Staśko odpowiada krótko: "Wspierajmy dzieci, nie dzielmy. One na to nie zasłużyły".

