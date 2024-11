Awantura w programie Agnieszki Gozdyry! Poseł PiS się wściekł i wyszedł ze studia. "Już do pani nigdy nie przyjdę"

Nieraz rozmowy w telewizyjnych studiach rozgrzewają gości do czerwoności. Widzowie bywają świadkami ostrej wymiany zdań, kłótni, krzyków i wzajemnie rzucanych oskarżeń. Jednak, to do czego doszło na antenie Polsat News w czwartek 7 listopada, na długo zostanie w pamięci widzów audycji.

Prowadząca program "Debata dnia" Agnieszka Gozdyra zaprosiła do studia: posła Janusza Kowalskiego z PiS, posłankę Karolinę Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej oraz wiceministra z PSL Stefana Krajewskiego. Rozmowa była dynamiczna, ale emocje sięgnęły zenitu, gdy pojawił się temat katastrofy smoleńskiej, a konkretnie badań wraku tupolewa.

Wielka awantura o wrak tupolewa. Oburzony Kowalski wyszedł ze studia!

Poseł Kowalski rzucił nagle, że po katastrofie smoleńskiej, do której doszło 10 kwietnia 2010, to "decyzją Donalda Tuska" Rosja badała wrak samolotu, po czym dodał ostro, że wszystkie dowody w tej sprawie zostały oddane stronie rosyjskiej. Polityk kierował też w stronę reprezentantki KO pytanie: - Upokorzyliście Polskę, Donald Tusk upokorzył Polskę oddając śledztwo Władimirowi Putinowi i Rosjanom. W dyskusję włączyła się prowadząca.

Chcę panu powiedzieć, że Rosjanie prowadzili swoje śledztwo, a Polacy swoje. Chcę panu powiedzieć również, że prokuratura na czele której stał pan minister Zbigniew Ziobro nie zakończyła tego śledztwa. Polscy eksperci byli na miejscu katastrofy i badali wrak - wyjaśniła Gozdyra.

Kowalski odparł, że Polska nigdy nie miał dostępu do wraku. - Ale kto przekazał wrak? Niech się pani przygotuje do programu. Tusk zostawił wrak Rosjanom. Pani mówi nieprawdę. Broni pani narracji rosyjskiej. No i z czego się pani cieszy? Ja przepraszam bardzo, wychodzę. Nie będę tej putinowskiej narracji słuchał. Już do pani nigdy nie przyjdę. Z panią się nie rozmawia - rzucił, po czym demonstracyjnie wyszedł ze studia.

Po zakończeniu programu Janusz Kowalski napisał w mediach społecznościowych oświadczenie w sprawie swojego wyjścia ze studia: - Jako współpracownik w latach 2008-2010 śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i śp. Władysława Stasiaka na znak protestu przeciwko powielaniu putinowskiej narracji przez @AGozdyra i zaprzeczaniu oddania przez D.Tuska wraku Tu-154M Rosjanom opuściłem program.