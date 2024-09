i Autor: SEBASTIAN WIELECHOWSKI / SUPER EXPRESS / EAST NEWS Babcia Kasia

co tam się działo?!

Babcia Kasia poszkodowana w czasie miesięcznicy? Zawiadomienie o uszkodzeniu ciała trafiło na policję!

Paulina Jaworska PAP - Polska Agencja Prasowa 20:12

W czasie ostatniej miesięcznicy smoleńskiej nie było spokojnie. Doszło do przepychanek przed pomnikiem smoleńskim na placu Piłsudskiego. Co więcej okazuje się, że poszkodowana została jednak osoba. To zdaniem Obywateli RO aktywistka słynąca jako: Babcia Kasia. - Policja przyjęła we wtorek zawiadomienie o uszkodzeniu ciała złożone przez kobietę poszkodowaną w czasie obchodów miesięcznicy smoleńskiej – przekazał w środę PAP oficer prasowy komenda rejonowego policji Warszawa I Jakub Pacyniak.