Babcia Monika Olejnik ubrana w płaszczoszlafrok z torebką za 14 tys. wsiada do BMW za 350 tys.! Ale odjazd ZDJĘCIA PAPARAZZI

Olejnik w płaszczu jak szlafrok mknęła po ulicach z wnuczkiem

Na pierwszy rzut oka widać, że Monika Olejnik (67 l.) i jej wnuk czują się w swoim towarzystwie doskonale. Ostatnio można ich było spotkać na spacerze w eleganckiej warszawskiej dzielnicy Powiśle. Troskliwa babcia trzymała wnuka za rękę i opowiadała coś z przejęciem, a wnusio uważnie słuchał. A że pogoda była wietrzna i łatwo o przeziębienie, troskliwa Monika Olejnik zabrała wnuka, by się ogrzał do jednej z najmodniejszych galerii handlowych - Elektrowni Powiśle. Tam także nie odstępowała Jeremiego na krok. Widać, że obydwoje rozumieją się doskonale.

Monika Olejnik z ekskluzywną torebką za 14 tysięcy

Oczywiście rola babci nie oznacza, że Monika Olejnik zaniedbała swój elegancki wygląd. Tym razem dziennikarka znana z zamiłowania do drogich markowych torebek na przechadzkę z wnukiem spakowała drobiazgi do eleganckiej czarnej torby marki Dior, wartej bagatela 14 tysięcy zł. Markowy gadżet doskonale uzupełniał niezobowiązującą miejską stylizację Moniki Olejnik - luźne dżinsy, sztuczne futerko, a do tego czarne buty na ciężkiej podeszwie - krzyk mody tego sezonu. Na koniec udanej przechadzki znana babcia oddała wnusia pod opiekę rodziców. Potem razem wsiedli do wypasionego BMW wartego 350 złotych i odjechali.