Monika Olejnik w mikromini lśni jak żaba na słońcu! Przeszła samą siebie

Co na to Kasia Tusk?

Monika Olejnik ma wyraźną słabość do ekstrawaganckich dodatków czy ciuchów od znanych projektantów. Uwielbia zwłaszcza buty, którymi nie raz szokuje, nawet na antenie TVN. Na pewno dziennikarce nie brakuje odwagi, która pozwala jej nosić najbardziej wymyślne kreacje. Z okazji gali Bestsellery Empiku wystroiła się w zestaw wyszywany cekinami: mini i oversize’ową marynarkę w jaskrawozielonym kolorze, do tego jasna bluzka, cienkie rajstopy oraz zimowe buty do połowy łydki. Tradycyjnie postawiła też na rozpuszczone włosy. Stylizacja odbijała światło, dzięki czemu gwiazda TVN lśniła na ściankach i na widowni! Soczysty zielony kolor niektórym zaś może przywodzić na myśl żabę, ale trzeba przyznać, ze bardzo pasuje do cery i jasnych włosów Moniki Olejnik. Przy okazji prowadząca „Kropkę nad i” mogła się pochwalić niezwykle zgranymi nogami, które dzięki ćwiczeniom są bardzo smukłe. Bez wątpienia Monika Olejnik jak zawsze zadała szyku i nie miała sobie równych na gali! Na pewno skradła wszystkie spojrzenia.

