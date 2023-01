Monika Olejnik pokazała zdjęcie Owsiaka w spódnicy! Co on wyprawia?!

Popłoch u Rydzyka! Przedstawiciel służb wkroczył do akcji. "Bardzo szkodliwe działania"

A to numer! Michał Moskal na "zaślubinach" z górnikiem. "Panna młoda" i wielki pierścionek z węgla

Monika Olejnik od lat wspiera zbiórki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W tym toku wystawiła na aukcję swój ukraiński wianek z niebiesko-żółtych kwiatów ze wstążkami, który miała na głowie między innymi w Cannes. Pojawiła się także w sztabie WOŚP, gdzie bawiła się wspólnie z innymi uczestnikami i wolontariuszami. Na swój profil na Instagramie dodała także zdjęcia, na których widać Jurka Owsiaka w spódnicy, a dokładnie w kilcie! - Tego jeszcze nie było. Jurek w wyjątkowej szkockiej spódnicy - w kilcie. Podziękowania, dla Dzidzi, żony Jurka. Wielkie Dzięki dla WSZYSTKICH WOLONTARIUSZY, jesteście wspaniali – napisała. Faktycznie, prezes fundacji ubrał się we wzorzystą niebieską marynarkę, koszulkę WOŚP i kilt w fioletową kratę. Do tego miał tradycyjną torebeczkę w pasie, białe podkolanówki i czarne buty wiązane w kostce. Na jednym ze zdjęć widać, że Monika Olejnik próbowała mu zadrzeć spódnicę, by zajrzeć pod spód! Zapewne chciała sprawdzić, czy zgodnie z tradycją Jurek Owsiak nie ma pod spodem bielizny… Sama dziennikarka zaś wystroiła się w luźne skórzane spodnie i oversize’owy zielony sweter. Zdjęcia pokazują, że atmosfera była wspaniała!

