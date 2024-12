Beata Szydło jakiej nie znacie! W koszulce i legginsach szalała na boisku. Piłka to jej żywioł

Tajemnica Kosiniaka-Kamysza! Nie zawsze jego rodzina nosiła to nazwisko. Zaskakująca prawda, o której się nie mówi

Beata Szydło to była premier, które obecnie pracuje jako europosłanka. W Parlamencie Europejskim zasiada już drugą kadencję. Ma na koncie bogatą karierę polityczną. Wystarczy wspomnieć, że była burmistrzem w Brzeszczach.

Szydło w młodości była wielką sportsmenką!

Jednak, o czym może nie każdy wie, w młodości rozwijała się sportowo, a dokładnie: grała w piłkę ręczną. I chociaż teraz nie ma wielu szans, by poszaleć na boisku to niedawno miała ku temu okazję. Została zaproszona do programu telewizji Republika. Wraz z gospodarzem programu udał się na salę treningową i przebrana w legginsy oraz koszulkę pokazywała, jak poprawnie kozłować i zdobyć punkty! Oczywiście nie zapomniała też o rozgrzewce, która jest niezbędna.

W programie ujawniła, że właściwie całe jej szkole życie było związane ze szczypiorniakiem. Dlaczego akurat ten sport jest tak bliski Szydło do tej pory? - To jest prawdziwy sport. To jest sport nie dla mięczaków, bo tu nie ma ściemy - ocenił w programie Miłosza Kłeczka.

Trzeba dawać z siebie wszystko. To gra drużynowa, trzeba na boisku mocno pracować nie można udawać. Bo każdy najmniejszy błąd, to przegrana. Grałam od dziecka. Potem było liceum, potem w czasie studiów. To był sport dla mojego pokolenia bardzo popularny i ważny. Mnóstwo nas grało wówczas w piłkę ręczną - dodała była premier.

Szydło poznała męża dzięki piłce

Zresztą to właśnie sport sprawił, że Beata Szydło poznała miłość życia. Jako świeżo upieczona studentka etnografii na Uniwersytecie Jagiellońskim pojechała razem z grupą w góry odbyć praktyki terenowe. Tam studenci postanowili zagrać mecz piłki.

Zawsze byłam przywódcą grupy. Jak grałam z chłopakami w piłkę nożną, a grałam i nieźle mi szło, to zawsze byłam kapitanem drużyny. Żadna ściema, tak było do studiów. Mąż mnie tam poznał, kiedy graliśmy w piłkę na praktyce studenckiej - opowiadała na łamach "Rzeczpospolitej".

Najwyraźniej musiała sobie świetnie radzić, skoro zwróciła uwagę młodego Edwarda, który także uwielbia sport. Nie od dziś wiadomo, że wspólne pasje scalają pary. A Szydłowie są już po ślubie od ponad 30 lat.

