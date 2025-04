„Nie. Za. Tak.” Fragment wywiadu Mentzena viralem na TikToku

Giertych do Kaczyńskiego: "Mów mi wuju!" Jakie relacje łączą polityków? Drzewo genealogiczne nie kłamie

Wszystko zaczęło się od prostych pytań:

– Uważasz, że aborcja powinna być legalna?– Nie.– Czy jesteś za czy przeciw karze śmierci?– Za.– Czy ludzie powinni mieć prawo do posiadania broni?– Tak.

Wystarczyło sześć sekund. Trzy pytania, trzy odpowiedzi i chłodny ton. Fragment rozmowy Sławomira Mentzena z Żurnalistą wyciekł poza polityczne bańki i zamienił się w ogólnopolski viral na TikToku. To właśnie ten zestaw odpowiedzi podbił algorytmy, a tysiące użytkowników z całego kraju zaczęło kręcić filmiki do tego dźwięku. Miny, muzyka, ironia – forma jest różna, ale treść ta sama: polityka weszła na TikToka z hukiem, a w komentarzach toczy się nowa wojna ideologiczna.

Trend, który nie jest śmieszny. To społeczne zjawisko

Na TikToku nagrania z tym dźwiękiem mnożą się z godziny na godzinę. Ludzie z całej Polski nagrywają swoje twarze – raz z kamienną miną, raz z teatralnym przerysowaniem. Jedni traktują to jako mem. Inni jako manifest. A jeszcze inni – jako ostrzeżenie.

Wiele z tych klipów osiąga po 100–300 tysięcy polubień,

Część przekracza milion wyświetleń,

Niektóre konta urosły o tysiące obserwujących w ciągu jednej nocy.

TikTok stał się narzędziem politycznej ekspresji nie poprzez programy, ale poprzez emocje, skróty i reakcje.

Nowa kampania bez spotów. Mentzen i TikTok grają razem?

Choć Mentzen nie opublikował trendu sam, jego obecność na TikToku jest dobrze rozplanowana i stale rośnie. Konfederacja jako ugrupowanie już wcześniej wykorzystywała TikToka do dotarcia do młodszych wyborców – teraz algorytmy zrobiły to za nich.

Trend z „Nie. Za. Tak.” to nie tylko viral. To prawdziwy test nastrojów społecznych – bez ankiet, bez scenariuszy, bez politycznych filtrów. I właśnie dlatego budzi takie emocje.

Komentarz: 6 sekund, które odsłaniają polaryzację

To nie jest klasyczny spot wyborczy. To czysty przekaz bez narracji, bez kadru, bez tła. Mentzen mówi rzeczy, które dla wielu są szokujące. Ale szok nie zniechęca, tylko klika. Polityka na TikToku nie potrzebuje programów. Potrzebuje mocnych zdań. A TikTok nie potrzebuje zgody. Wystarczy kontrowersja, która rezonuje. Viral Mentzena to dowód, że najbliższe wybory mogą rozstrzygać się w aplikacji, w której nie ma debaty, a są tylko reakcje.

