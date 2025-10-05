Borys Budka wziął udział w maratonie! Zanotował dobry czas, kibicowała mu córka

2025-10-05 19:06

Europoseł Koalicji Obywatelskiej Borys Budka wziął udział w Silesia Marathon 2025! Polityk zdecydował się na przebiegnięcie półmaratonu i zanotował w nim bardzo dobry wynik. W trakcie wydarzenia kibicowała mu córka.

Borys Budka

Borys Budka wziął udział w maratonie! Zaliczył bardzo dobry wynik

Europoseł Koalicji Obywatelskiej jest niewątpliwie w dobrej formie fizycznej! 47-latek wziął udział w Silesia Marathon 2025 czym zresztą pochwalił się w social media. W wydarzeniu można było wziąć udział w maratonie (42 km), ultramaratonie (50 km) i półmaratonie (21 km) - Borys Budka zdecydował się na półmaraton, w którym wystartował z numerem 6010.

Jak wynika ze zdjęcia z aplikacji, które wstawił Borys Budka - polityk przebiegł dokładnie 21,20 km. Trasa przebiegała przez Katowice, Chorzów i Siemianowice Śląskie. Trasę ukończył w czasie jednej godziny, 37 minut i 2 sekund ze średnim wynikiem 4 minut i 35 sekund na kilometr. Jak wynika z informacji na stronie organizatora, tym samym polityk KO zajął 257 miejsce, a w kategorii mężczyzn 241 miejsce. To bardzo dobry wynik - półmaraton ukończyło 4397 biegaczy, więc Borys Budka znalazł się w 17 centylu najlepszych biegaczy! 

Europoseł KO pochwalił się startem w półmaratonie w social media. Kibicowała mu córka

- W ramach silesiamarathon.pl była możliwość sprawdzenia się na krótszym o połowie dystansie. Trasa wymagająca, ale dzięki niesamowitej atmosferze i kibicom, szybko mijały kolejne kilometry. Warto było! Do zobaczenia za rok! - napisał Borys Budka na swoim oficjalnym profilu na Facebooku.

Do postu Budka zamieścił zdjęcia, jedno ze wcześniej wspomnianym screenem z aplikacji, drugie z bannerem "only heroes run [biegają tylko bohaterowie - dop. red.]", a także z kibicującą mu córką. 

W komentarzach nie brakowało wyrazów podziwu oraz gratulacji, dla dobrego wyniku Borysa Budki. 

Borysa Budka ma piękną córkę
