Bosakowie zabrali maleńką córeczkę do Sejmu! Wiemy, jak Emilia Maria spędziła głosowania

Mała Emilka Maria to najmłodsza pociecha polityków: Kariny Bosak i Krzysztofa Bosaka, starsze dzieci pary to Artur Maksymilian i Daniel Ksawery. Dziewczynka przyszła na świat w listopadzie. Posłanka Karina Bosak jeszcze 13 listopada była obecna na inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu X kadencji. Już wtedy było widać, ze jest w bardzo zaawansowanej ciąży i lada chwila urodzi. Jak się okazało, zaledwie kilka dni później urodziła córeczkę. Maleńka dostała na imię Emilia Maria i już ma za sobą sejmowy debiut.

Mama zabrała ją we wtorek (28 listopada) do Sejmu. Jak dziecko czuło się w sejmowych ławach? Najwyraźniej jest stworzona do bycia polityczką, bo jak mówi nam dumny tata, poseł Krzysztof Bosak: - Córeczka była w Sejmie bardzo spokojna, przespała głosowania - uśmiecha się wicemarszałek Sejmu z Konfederacji. Nie wierzycie? To spójrzcie tylko na zdjęcia słodkiego maleństwa! Kto wie, może to głos marszałka Szymona Hołowni tak ululał dziewczynkę?

Sama Karina Bosak jeszcze będąc w ciąży zapowiadała, że będzie zabierać dziecko do Sejmu: - Będę przychodziła do Sejmu z córeczką - mówiła nam posłanka Karina Bosak. I jak tłumaczyła, warto, by w Sejmie pojawiło się miejsce dla dzieci, takie jak klubik malucha: - Z pewnością takie miejsce przydałoby się nie tylko posłom, ale i pracownikom Kancelarii Sejmu i Senatu oraz Straży Marszałkowskiej. To setki osób, z których wiele także ma malutkie dzieci. Ale nie oczekuję, że ktoś zorganizuje takie miejsce specjalnie dla mnie. To byłaby przesada – komentowała Karina Bosak.