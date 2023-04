Buty Agaty Dudy na spotkaniu z Zełenskim wywołały poruszenie! Projektant mody jednoznacznie

Tomasz Lis bez ogródek wyznał, co go „rajcuje”. Nie chodzi o kobiety!

Kto by pomyslał?

Przywitanie Wołodymyra Zełenskiego. Wszyscy patrzyli na buty Agaty Dudy! To przejdzie do historii

Agata Duda wraz z mężem - prezydentem RP Andrzejem Dudą - przywitała parę prezydencką z Ukrainy. Polska pierwsza dama zaskoczyła swoim strojem, a szczególnie butami. Agatę Dudę prześwietlił znany projektant mody Daniel Jacob Dali. Ekspert był zachwycony doborem koloru przez małżonkę Andrzeja Dudy. Warto podkreślić, że w takim samym kolorze pierwsza dama dopasowała sobie sukienkę. - Agata Duda pojawiała się w butach na obcasie w kolorze niebieskim, który symbolizuje siłę i wzniosłość. Taki akcent w jej stylizacji zdecydowanie świadczy o podkreślaniu charakteru i powagi strony polskiej w poparciu dla Ukrainy - stwierdził w rozmowie z "Super Expressem" Daniel Jacob Dali. Projektant zwrócił uwagę na to, że "kolory w ubiorze podczas oficjalnych spotkań głów państwa są bardzo istotne". Przywołał przykład królowej Elżbiety II. - Królowa Wielkiej Brytanii dawała jasne stanowiska przez to, co ubierała na siebie, albo jak kładła swoją torebkę - zauważył ekspert, który jeszcze przed wizytą ukraińskiej pary prezydenckiej w Polsce kompleksowo porównał styl Ołeny Zełenskiej i Agaty Dudy.

