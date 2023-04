Nieprawdopodobne, jak Tomasz Lis mówił do Tomasza Sekielskiego! Co na to jego dzieci?!

Wołodymyr Zełenski w Warszawie. Pierwsza oficjalna wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski w środę 5 kwietnia 2022 będzie w Polsce. To jego kolejna wizyta w naszym kraju, ale co warto podkreślić, pierwsza oficjalna od wybuchu wojny na Ukrainie. W ciągu ostatniego roku Zełenski bywał w Polsce i rozmawiał z Andrzejem Dudą, ale były to wizyty robocze, np. gdy wracał z zagranicznych wizyt lub na nie wyruszał i przesiadał się w Polsce na pociąg do Kijowa. Tak było w lutym 2023, gdy do spotkania Zełenskiego z Dudą doszło w czwartek, 9 lutego w Rzeszowie, gdy Zełenski wracał z Brukseli na Ukrainę. Spotkanie trwało ok. dwóch godzin. Natomiast w grudniu 2022 Zełenski przesiadał się w Rzeszowie z samolotu, którym przyleciał z Waszyngtonu na transport do Kijowa. - W drodze z USA spotkałem się z przyjacielem Ukrainy prezydentem Andrzejem Dudą, dziękujemy za mocne wsparcie - przekazał na Telegramie ukraiński prezydent.

Teraz czas na pierwszą oficjalną wizytę Zełenskiego po wybuchu wojny na Ukrainie. Ukraiński przywódca przybędzie z wizytą do Warszawy w środę 5 kwietnia wraz z małżonką, pierwszą damą Ukriany, Ołeną Zełenską. Wiadomo, że prezydent Zełenski spotka się z Andrzejem Dudą, politycy będą rozmawiać o wojnie n Ukrainie, o bezpieczeństwie międzynarodowym, gospodarce Ukrainy i jej odbudowie po wojnie. Jak przekazał szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP, Marcin Przydacz, Zełeński spotka się też z Polakami, ale też uchodźcami i uchodźczyniami z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Prezydent Ukrainy wystąpi z przemówieniem do Polaków.

Wizyta prezydenta Ukrainy z małżonką w Polsce, to dobra okazja do tego, by porównać styl pierwszych dam Polski i Ukrainy. "Super Express" poprosił o ocenę stylu Agaty Dudy i Ołeny Zełenskiej znanego projektanta Daniela Jacoba Dalego. Jego opinia jest zaskakująca, ale jednoznaczna!

Która z pierwszych dam ma lepszy styl: Agata Duda czy Olena Zełenska?

Zdaniem znawcy mody, obie pierwsze damy, czyli Duda i Zełenska, mają swój własny i niepowtarzalny styl. Ekspert od mody przyznał: Pojedynek modowy pomiędzy Agata Dudą a Ołeną Zełeńską rozstrzygnięty! Co to oznacz? Poznajcie szczegóły:

Żona prezydenta Ukrainy, Ołena Zełenska, bardzo często pojawia się w strojach z motywem ludowych akcentów ukraińskich. Olena wybiera ludowe wzory, żeby podkreślić siłę i moc Ukrainy. Ale też równie często zakłada proste stroje: jeansy, do których dobiera golfy czy zwykłe t-shirty. Podsumowując krótko: jej styl nie jest do końca elegancki i ponadczasowy. Pierwsza dama Ukrainy bardziej stawia na prostotę i zwyczajność. Chociaż oczywiście zdążają się momenty, gdy potrafi zaskoczyć dużą formalnością w ciekawym wydaniu. Zełenska stawia zdecydowanie bardziej na urokliwość i grację niż na powabność i szyk - przyznał Dali.

Co na temat stylu Agaty Dudy powiedział nam ekspert?

Polska pierwsza dama Agata Duda od kilku lat oczarowuje wszystkich wykwintnością i strojnością swoich kreacji. Długie piękne suknie oraz idealnie skrojone i dobrane do jej figury garnitury dodają jej nie tylko wdzięku ale i elegancji. W przeciwieństwie do żony prezydenta Ukrainy, nasza pierwsza dama pojawia się w strojach w różnych kolorach i zdecydowanie stawia na to, co jest modne w danym sezonie. Choć można dopatrzeć się w obu kobietach gustowności, to jednak Agata Duda wygrywa pojedynek modowy.

