Były premier przyjechał do siedziby PiS z ochroną! Morawiecki jest pod specjalnym nadzorem

Adam Brzozowski
Kamil Szewczyk
2026-04-16 5:15

Mateusz Morawiecki (58 l.) nie jest premierem od dwóch lat i czterech miesięcy, ale – jak się okazuje – wciąż korzysta z profesjonalnej ochrony, jaka przysługuje najważniejszym osobom w państwie. I raczej nie ma to nic wspólnego z tym, że jest poróżniony z kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości.

Morawiecki pod specjalnym nadzorem
Fotoreporter „Super Expressu” zauważył byłego premiera Mateusza Morawieckiego, gdy wysiadał z limuzyny w towarzystwie rosłych mężczyzn w garniturach, wyposażonych w krótkofalówki przypięte do pasków. Wypukłości pod marynarkami sugerują, że ochroniarze mieli także broń. Wszystko wskazuje na to, że choć Morawiecki pełni dziś wyłącznie funkcję posła PiS, nadal korzysta z ochrony.

Zgodnie z przepisami ochrona SOP może przysługiwać byłym wysokim urzędnikom państwowym, jeśli istnieje uzasadnione zagrożenie dla ich życia lub zdrowia. W praktyce oznacza to, że służby mogą utrzymywać ochronę także długo po zakończeniu pełnienia funkcji, o ile uznają, że ryzyko nadal występuje.

W przypadku byłych premierów decyzje o kontynuowaniu ochrony podejmowane są na podstawie analiz służb, które nie są jawne. Oznacza to, że opinia publiczna nie ma dostępu do informacji, jakie konkretnie zagrożenia uzasadniają dalszą obecność funkcjonariuszy przy danym polityku. SOP nie komentuje szczegółów dotyczących osób objętych ochroną, zasłaniając się względami bezpieczeństwa.

W praktyce obecność ochroniarzy przy Morawieckim sugeruje, że służby nadal uznają go za osobę wymagającą zabezpieczenia. Tego typu działania nie są wyjątkowe — podobne procedury stosowano wobec innych byłych premierów i ministrów, jeśli analiza ryzyka wskazywała na taką potrzebę.

