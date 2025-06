Były premier świętuje pierwszy Dzień Dziecka z wnuczkiem. Podzielił się zdjęciem ze Stasiem

Tak zmieniała się Agata Duda jako pierwsza dama. To już 10 lat!

1 czerwca to wyjątkowy dzień, ponieważ to Dzień Dziecka! Świętują oczywiście najmłodsi, ale i ci nieco starsi. W wyjątkowy sposób Dzień Dziecka obchodził też były szef rządu, Mateusz Morawiecki, który w tym roku doczekał się wnuka! Dziecko urodziło się na początku lutego, jest więc kilkumiesięcznym bobasem. Gdy wnuk przyszedł na świat Morawiecki od razu podzielił się ze wszystkimi swoim szczęściem.

Nie ma się co dziwić, bo to pierwszy wnuczek w rodzinie Morawieckich. - Ostatniej nocy urodził się mój pierwszy wnuczek😊 Te narodziny przypomniały mi, co jest najważniejsze w życiu: dzieci, wspólnota, dobro, miłość, rodzina i poczucie bezpieczeństwa. Oby pięknie rósł w coraz lepszej i piękniejszej Polsce, w dobrym i sprawiedliwym świecie. Wierzę, że razem o taki świat zadbamy. Dla Niego - i dla wszystkich dzieci. Witaj, Stasiu! - napisał wówczas w sieci rozradowany polityk i pokazał zdjęcie maluszka.

Były premier pęka z dumy! Świętuje pierwszy Dzień Dziecka z wnuczkiem Stasiem

Teraz w Dzień Dziecka znów pochwalił się wnuczkiem i pokazał urocze zdjęcie: - Dziś ze Stasiem dzień dziecka i dzień dziadka w jednym - napisał rozradowany polityk. Widać, że bycie dziadkiem mu służy, bo wygląda na szczęśliwego, pełnego energii i wigoru. Z pewnością wychodzi z założenia, że dziadkowie są od... rozpieszczania!

