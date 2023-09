Lech Wałęsa kończy 80 lat! "Chcę umrzeć zdrowy"

Wałęsa: "Liczę na prezent od mojej kochanej żony"

- Teoretycznie to piękne, 80. urodziny, ale praktycznie... Tu szczypie, tam boli, tu nie można czegoś robić. Jak się pomyśli praktycznie, to starość nie jest ciekawa - przyznał w rozmowie z nami Lech Wałęsa. - Najbardziej życzę sobie, żeby zdrowo umrzeć. A politycznie to chciałbym, żeby trud narodu nie był marnotrawiony, żebyśmy go z pożytkiem wykorzystano. Ja nie o taką Polskę walczyłem. Walczyłem o Polskę, która czuje nową epokę i której służy. Kiedyś były inne zagrożenia, dziś są inne. W piątek miasto Gdańsk urządza mi urodziny, ja nic nie wiem, będę tylko gościem. Mam nadzieję i liczę na prezent od mojej kochanej żony - dodał Wałęsa.

Urodziny świętuje w Gdańsku

Już wiadomo, że urodzinowych atrakcji będzie sporo. W piątek 29 września o 14.30 w gdańskim Ratuszu odbędzie się uroczyste wręczenie Lechowi Wałęsie uchwały Senatu RP z okazji 40. rocznicy przyznania Pokojowej Nagrody Nobla z udziałem marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.

Wieczorem natomiast w Europejskim Centrum Solidarności zaplanowano urodzinowy benefis Wałęsy - poprowadzi go Maciej Stuhr, a wystąpi Natalia Schroeder. Wśród gości m.in. Bronisław Komorowski, Henryka Krzywonos-Strycharska, Jacek Fedorowicz, Władysław Frasyniuk, Robert Więckiewicz, Krystyna Zachwatowicz-Wajda, Aleksander Kwaśniewski i Donald Tusk.

A w sobotę 30 września ciąg dalszy uroczystości w ECS, m.in. premiera książki "Wałęsa'80" i projekcja filmu "Wałęsa. Człowiek z nadziei” (2013) Andrzeja Wajdy (na oba wydarzenia wstęp wolny).

Politycy Od Kuchni - Lech Wałęsa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.