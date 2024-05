Chciałabym URODZIĆ SIĘ MĘŻCZYZNĄ. Kobiety muszą być SILNE, faceci szukają OPIEKUNEK

„Gdyby pan mógł urodzić się jeszcze raz, to wolałby pan być kobietą, czy mężczyzną?”, zapytał Adam Feder rykszarza na ulicy Piotrkowskiej. „Nie wyobrażam sobie, żebym miał być kobietą. Jednak trochę miałem w życiu łatwiej”, odparł bez zastanowienia. „Wolałabym być mężczyzną. Bo takiego miałam męża, że nie obchodziły go dom, dzieci, nic”, stwierdziła emerytka. „Dużo panów podchodzi do życia lajtowo, idzie sobie na piwo i olewa. Dzisiaj panowie szukają opiekunek”, stwierdziła gorzko kobieta. „Kobiety są silne, ze wszystkim dają radę”, potwierdziła kolejna. „Polska jest wspaniałym krajem, również dla kobiet, tylko mężczyźni nam to wszystko psują”, przekonywała kobieta. „Uważam, że są gorsze miejsca niż Polska, więc nie mogę powiedzieć, że czuję się tu źle jako kobieta”, mówiła młoda dziewczyna. „Może wszystko zmierza ku lepszemu, no bo Kaczogród przeminął”, zastanawiała się jej koleżanka. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa, posłuchajcie, z jakimi problemami mierzą się Polki i dlaczego wiele z nich wolałoby urodzić się mężczyzną!

