Co dalej z celibatem w polskim Kościele? Zakonnicy nie wytrzymali, powołali się na Biblię!

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski za dobrowolnym celibatem

Wielu Polaków uważa, że księża lepiej zrozumieliby wiernych, gdyby sami mieli żony i dzieci. W tym duchu w rozmowie z "Super Expressem" wypowiadał się ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. - Uważam, że przed święceniami powinna być możliwość wyboru. Lepiej byłoby, gdyby część księży zawierała związki małżeńskie, bo wtedy lepiej rozumieliby oni, czym to małżeństwo naprawdę jest. Kiepsko wyglądają księża, którzy się wymądrzają, "wiedzą lepiej", skąd się biorą dzieci i pouczają kandydatów do małżeństwa, nie mając de facto o tym pojęcia - stwierdził kapłan. Wcześniej - w 2012 roku - w rozmowie z Onetem ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski powiedział, że "celibat sprawia, że homoseksualiści mają większe wpływy wśród duchownych rzymskokatolickich". Inaczej do zachowania wstrzemięźliwości seksualnej podchodzą dwaj zakonnicy - ojciec Franciszek Chodkowski i ojciec Leonard Bielecki.

Najwięcej o celibacie mówią ci, którzy w celibacie nie żyją

Ten drugi sięgnął po argument wprost z Biblii. - Jezus żył w celibacie, to chyba jest wystarczający ślad - podkreślił franciszkanin cytowany przez portal Deon.pl. Zakonnicy twierdzą, że najwięcej o zniesieniu celibatu mówią ci, którzy... w celibacie nie żyją. Ojciec Bielecki zwrócił także uwagę na aspekt administracyjny. - Zastanawiałem się, jak by to było administracyjnie rozwiązane, gdyby zniesiono celibat. Bo o tym zniesieniu mówimy w kontekście zakładania rodziny, posiadania drugiej połówki. Jak by to było wprowadzone: kwestia dziedziczenia, opieki nad dziećmi, nad wdową, przeprowadzki, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana szkół - wyliczał potencjalne problemy franciszkanin.

W naszej galerii prezentujemy, jakimi samochodami wożeni są i byli polscy biskupi