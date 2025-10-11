Co za zmiana w wyglądzie Roberta Biedronia! Ładnie?

Sara Osiecka
Sara Osiecka
mav
2025-10-11 19:22

Europoseł Robert Biedroń przyznał w rozmowie z "Super Expressem", że od dziś zmienia się jego życie. Z tej okazji wybrał się do specjalnego sklepu. O co chodzi? Wyjaśniamy!

  • Robert Biedroń, znany ze swojego eleganckiego wyglądu, pokazał się w nowym image'u - w okularach.
  • Polityk wybrał trapezowe szkła w błękitnych oprawkach, które jak sam żartuje, mają mu pomóc "lepiej widzieć" i na wszystko uważać.
  • Biedroń podkreśla, że niezależnie od wieku warto badać wzrok, a dobrze dobrane okulary mogą poprawić komfort życia i spowolnić rozwój wad wzroku.

Robert Biedroń może pochwalić się ogromnym doświadczeniem politycznym, zdobytym nie tylko w Polsce, ale także w Brukseli. Ponadto polityk jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco komentuje najważniejsze wydarzenia. Przez lata przyzwyczaił wyborców nie tylko do swoich wyrazistych poglądów, ale także do swojego image'u: zawsze gładko ogolony, elegancko ostrzyżony i klasycznie ubrany. Teraz jednak w jego wyglądzie zaszła zmiana. 

Robert Biedroń kupił okulary

Jak się okazuje, od dziś będziemy oglądać Roberta Biedronia z nowym dodatkiem. Europoseł wybrał się bowiem po okulary. Postawił na szkła w kształcie trapezów i delikatne, błękitne oprawki. Choć nie rzucają się w oczy, dodają powagi do wyglądu polityka. Wybór był dobrze przemyślany: przed dokonaniem zakupu Robert Biedroń dokładnie obejrzał się w lustrze. Sam zainteresowany z humorem podchodzi do nowego nabytku.

Zaczynam nowe życie. Starość nie radość i prawie 50-tka. Od dzisiaj noszę okulary. Będę wszystko widział lepiej, więc uważajcie. Już nic nie umknie mojej uwadze - powiedział nam z uśmiechem.

Europoseł Biedroń został ogrodnikiem w Brukseli! [MAMY ZDJĘCIA]

Robert Biedroń z salonu optycznego wyszedł już w okularach, gdzie mógł wypróbować szkła. Efekt musiał być uderzający, bowiem z twarzy polityka nie schodził radosny uśmiech! Teraz na pewno komfort życia zdecydowanie się polepszy, w końcu wzrok to jeden z najważniejszych zmysłów. Ponadto, współczesne modele mogą być niezwykle interesującym dodatkiem do wielu stylizacji. Błękit, na jaki postawił Robert Biedroń, będzie się świetnie komponował z granatowymi garniturami, które ten często nosi. Do tego może podkreślić ten kolor, wybierając dopasowany krawat. 

Warto brać przykład z Roberta Biedronia i niezależnie od wieku badać swój wzrok. Z czasem można się przyzwyczaić do wady wzorku, a bez okularów będą postępować coraz bardziej. Odpowiednio dobrane szkła nie tylko zwiększą komfort na przykład podczas pracy przy komputerze, ale mogą też spowolnić dalszy rozwój wad.

W naszej galerii zobaczysz, jak Robert Biedroń wygląda w okularach:

Robert Biedroń kupił okulary
21 zdjęć
Sonda
Nosisz okulary?
Express Biedrzyckiej - Leszek Miller | 2025 10 09
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROBERT BIEDROŃ