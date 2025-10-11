Co za zmiana w wyglądzie Roberta Biedronia! Ładnie?

Robert Biedroń, znany ze swojego eleganckiego wyglądu, pokazał się w nowym image'u - w okularach.

Polityk wybrał trapezowe szkła w błękitnych oprawkach, które jak sam żartuje, mają mu pomóc "lepiej widzieć" i na wszystko uważać.

Biedroń podkreśla, że niezależnie od wieku warto badać wzrok, a dobrze dobrane okulary mogą poprawić komfort życia i spowolnić rozwój wad wzroku.

Robert Biedroń może pochwalić się ogromnym doświadczeniem politycznym, zdobytym nie tylko w Polsce, ale także w Brukseli. Ponadto polityk jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco komentuje najważniejsze wydarzenia. Przez lata przyzwyczaił wyborców nie tylko do swoich wyrazistych poglądów, ale także do swojego image'u: zawsze gładko ogolony, elegancko ostrzyżony i klasycznie ubrany. Teraz jednak w jego wyglądzie zaszła zmiana.

Robert Biedroń kupił okulary

Jak się okazuje, od dziś będziemy oglądać Roberta Biedronia z nowym dodatkiem. Europoseł wybrał się bowiem po okulary. Postawił na szkła w kształcie trapezów i delikatne, błękitne oprawki. Choć nie rzucają się w oczy, dodają powagi do wyglądu polityka. Wybór był dobrze przemyślany: przed dokonaniem zakupu Robert Biedroń dokładnie obejrzał się w lustrze. Sam zainteresowany z humorem podchodzi do nowego nabytku.

- Zaczynam nowe życie. Starość nie radość i prawie 50-tka. Od dzisiaj noszę okulary. Będę wszystko widział lepiej, więc uważajcie. Już nic nie umknie mojej uwadze - powiedział nam z uśmiechem.

Robert Biedroń z salonu optycznego wyszedł już w okularach, gdzie mógł wypróbować szkła. Efekt musiał być uderzający, bowiem z twarzy polityka nie schodził radosny uśmiech! Teraz na pewno komfort życia zdecydowanie się polepszy, w końcu wzrok to jeden z najważniejszych zmysłów. Ponadto, współczesne modele mogą być niezwykle interesującym dodatkiem do wielu stylizacji. Błękit, na jaki postawił Robert Biedroń, będzie się świetnie komponował z granatowymi garniturami, które ten często nosi. Do tego może podkreślić ten kolor, wybierając dopasowany krawat.

Warto brać przykład z Roberta Biedronia i niezależnie od wieku badać swój wzrok. Z czasem można się przyzwyczaić do wady wzorku, a bez okularów będą postępować coraz bardziej. Odpowiednio dobrane szkła nie tylko zwiększą komfort na przykład podczas pracy przy komputerze, ale mogą też spowolnić dalszy rozwój wad.

W naszej galerii zobaczysz, jak Robert Biedroń wygląda w okularach:

