Córeczka Hołowni przewidziała, kto wygra wybory w 2020 roku! Szokujące, co wtedy powiedziała trzylatka

Wiem natomiast, na kogo głosowałaby, mając trzy lata, moja córka. Opowiadałem już kiedyś tę historię prezydentowi Dudzie. Są wybory 2020 roku, druga tura, Mania jedzie gdzieś z Ulą samochodem, przygląda się rozwieszonym wszędzie banerom. Pyta mamę: a kto to? A to? Ula cierpliwie tłumaczy, że to jest pan Trzaskowski, a to jest pan Duda, obaj kandydują, jeden wygra i będzie prezydentem. Mania po dłuższym namyśle konstatuje: „Mamo, a wiesz co, Duda wygra”. Osłupiała Ula dopytuje oczywiście dlaczego. „Duda wygra. Bo ta Duda jest taka piękna…” - powiedziała dziewczynka.